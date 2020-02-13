Росіяни ненавидять Україну: опубліковане показове опитування

Кількість росіян, які негативно ставляться до України, зросла за останні чотири місяці практично удвічі.

Про це стало відомо за результатами опитування, проведеного "Левада-Центром". З усіх опитаних 20% заявили, що дуже погано ставляться до України.

Ще 27% відчувають до нашої країни здебільшого погані почуття. 36% респондентів сказали, що "здебільшого добре" ставляться до України, 6% обрали варіант "дуже добре". Не змогли відповісти 11% опитаних.

Ще у вересні 2019 року лише 12% опитаних росіян дуже погано ставилися до України, а дуже добре – 9%.

Згідно з останнім опитуванням, 56% респондентів вважають, що Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами без віз і митниць, 26% впевнені, що відносини мають бути, як і з іншими державами. 15% виступили за об'єднання Росії та України.

Опитування засвідчило, що росіяни ненавидять Україну Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито дуже поважає українців, однак не бачить від них взаємності.

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