Росіяни назвали ідею Путіна "парадом під час чуми"

Карина Бондаренко Новини Росії 02:40, 25.06.2020

Росіяни назвали парад Перемоги в Москві президента Росії Володимира Путіна "парадом під час чуми".

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Під час заходу запрошений гість президент Білорусі Олександр Лукашенко, який ігнорує пандемію COVID-19, єдиний тримався за поручні в будинку. Відповідне відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в своєму Twitter.

Користувачі соціальної мережі відзначили, що таким чином на коронавірус можуть заразитися і загинути десятки людей.

Раніше OBOZREVATEL писав, що делегація Киргизстану привезла на парад до Москви коронавірус.

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