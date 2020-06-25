Росіяни назвали парад Перемоги в Москві президента Росії Володимира Путіна "парадом під час чуми".

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Під час заходу запрошений гість президент Білорусі Олександр Лукашенко, який ігнорує пандемію COVID-19, єдиний тримався за поручні в будинку. Відповідне відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в своєму Twitter.

Користувачі соціальної мережі відзначили, що таким чином на коронавірус можуть заразитися і загинути десятки людей.

"Тільки Лукашенко тримався за поручні!" Росіяни назвали ідею Путіна "парадом під час чуми"

"Тільки Лукашенко тримався за поручні!" Росіяни назвали ідею Путіна "парадом під час чуми"

"Тільки Лукашенко тримався за поручні!" Росіяни назвали ідею Путіна "парадом під час чуми"

Раніше OBOZREVATEL писав, що делегація Киргизстану привезла на парад до Москви коронавірус.