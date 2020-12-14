Росіяни готуються до життя в макаронному раю

Ігор Ейдман Новини Росії 16:13, 14.12.2020 Оновлено: 16:13, 14.12.2020

Макоронною ідея

Росія знайшла національну ідею. Озвучив її сам президент. Третій Рим, комунізм, наздоженемо і переженемо США, енергетична наддержава - все це були жалюгідні фальшстарти, невдалі репетиції великої п'єси. При Путіні Русь, нарешті, знайшла своє справжнє призначення: "Росія стане країною дешевих макаронів або їй не бути зовсім".

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Монахи на Афоне, старцы в Дивеево, академики в МГУ, писатели в вытрезвителях, олигархи на золотых унитазах, чиновники на гимнастках - упорно как молитву повторяют за вождём эти слова. Мир с тайной завистью и страхом ждёт: "получится ли у русских?".

Россияне готовятся к жизни в макаронном раю. Американцы и европейцы в пролёте. Им такое и не снилось.

А мне что-то неспокойно, переживаю - не слишком ли большую, тяжёлую задачу поставил перед страной президент, как бы не надорвалась сердешная.

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