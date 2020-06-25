Росіяни голосували за поправки до Конституції під парканом, у наметі і багажнику. Фото і відео несподіваних місць
Голосування за поправки до Конституції РФ проходять не тільки на ділянках для голосування, а й під відкритим небом.
Користувачі соцмереж діляться знімками найнесподіваніших місць, де можна проголосувати (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
Одним з таких місць виявилася армійський намет, на вході в який стояли дві жінки, одягнені в костюми біологічного захисту.
Також місця для голосування вибрали під деревом на дитячому майданчику і на траві під звичайним парканом.
Крім того, "ділянку" відкрили в багажнику машини під під'їздом багатоповерхівки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Росії 25 червня почалося голосування щодо поправок до Конституції, яке триватиме до 1 липня.
Змінити пропонується 22 статті Основного закону країни.
На чолі списку – "обнулення" термінів президента РФ Володимира Путіна.