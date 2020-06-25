Росіяни голосували за поправки до Конституції під парканом, у наметі і багажнику. Фото і відео несподіваних місць

Новини Росії 18:13, 25.06.2020 Оновлено: 18:20, 25.06.2020

Голосування за поправки до Конституції РФ проходять не тільки на ділянках для голосування, а й під відкритим небом.

Користувачі соцмереж діляться знімками найнесподіваніших місць, де можна проголосувати (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Одним з таких місць виявилася армійський намет, на вході в який стояли дві жінки, одягнені в костюми біологічного захисту.

Також місця для голосування вибрали під деревом на дитячому майданчику і на траві під звичайним парканом.

Крім того, "ділянку" відкрили в багажнику машини під під'їздом багатоповерхівки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Росії 25 червня почалося голосування щодо поправок до Конституції, яке триватиме до 1 липня.

  • Змінити пропонується 22 статті Основного закону країни.

  • На чолі списку – "обнулення" термінів президента РФ Володимира Путіна.

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