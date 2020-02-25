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25 лютого • оновлено в 11:51
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Росіяни дали "зелене світло" вічному правлінню Путіна

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Три чверті росіян (75%) висловилися за те, щоб Росією правив сильний і владний лідер. Із них 49% переконані в тому, що країна постійно потребує "сильної руки", оскільки не виживе без неї.

Про це йдеться у підсумках соціологічного опитування "Левада-Центру", який був проведений з 23 по 29 січня.

Володимир Путін

Володимир Путін

Politeka

Ще 26% респондентів схиляються до думки про те, що "сильна рука" повинна з'являтися в Росії періодично. Разом з тим, 22% росіян впевнені, що допускати передачі влади одній людині не можна. Примітно, що за рік кількість людей з такою позицією виросла на 4%.

Що стосується тих людей, які вважають путінську владу в Росії "народною", то їх, згідно, з опитуванням, лише 14%.

Росіяни дали "зелене світло" вічному правлінню Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ничего со времен Лермонтова не меняется. "Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Я так и не понял, кто сильная рука? Плешивый дед?
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
На Росия холопы всегда поклонялись барину.
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