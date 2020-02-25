Три чверті росіян (75%) висловилися за те, щоб Росією правив сильний і владний лідер. Із них 49% переконані в тому, що країна постійно потребує "сильної руки", оскільки не виживе без неї.

Про це йдеться у підсумках соціологічного опитування "Левада-Центру", який був проведений з 23 по 29 січня.

Володимир Путін Politeka

Ще 26% респондентів схиляються до думки про те, що "сильна рука" повинна з'являтися в Росії періодично. Разом з тим, 22% росіян впевнені, що допускати передачі влади одній людині не можна. Примітно, що за рік кількість людей з такою позицією виросла на 4%.

Що стосується тих людей, які вважають путінську владу в Росії "народною", то їх, згідно, з опитуванням, лише 14%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в кінці 2019 року "Левада-Центр" провів опитування, згідно з яким майже чверть росіян (23%) допустили, що їх країна у 2020 році може почати війну з однією з країн по сусідству. Ще 14% громадян країни-агресорки готові до військового конфлікту із США і НАТО.

А в січні 2019 року 53% росіян висловили свою недовіру до російської влади, 15% взагалі не виключили того, що незабаром в Росії відбудеться державний переворот.

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