Росіян скоро почнуть годувати борошняними хробаками

У звичному меню росіян скоро з'являться борошняні черв'яки разом із добавками.

Про це в бесіді з радіостанцією "Говорить Москва" заявила лікарка-дієтологиня Олена Соломатіна. Вона зазначила, що спочатку їх внесуть до харчування в низці інших країн.

"В принципі вже вносять завуальовано, у вигляді порошку, додають вже в готову страву. Я думаю, до Росії це теж прийде поступово з добавками", – пояснила вона.

Медикиня уточнила, що в РФ використовують барвники на основі схожих істот, і ніхто про це не думає.

"Думаю, додаватимуть у вигляді порошку в продукти харчування, а потім вживатимуть у чистому вигляді, і це буде альтернатива багатьом джерелам білка, які у виробництві трудомісткі. Швидше за все, у нас це все буде", – заявила Соломатіна.

Вона нагадала, що до появи в раціоні морепродуктів, зокрема, креветок і устриць росіяни раніше ставилися з побоюванням, але потім звикли.

"Я думаю, що це справа часу, і наступне покоління, а може і це, буде абсолютно вільно хробаками харчуватися. Відраза більше на рівні ментальному, ніж фізіологічному", – зазначила дієтологиня.

Вона також попередила про ризики виникнення алергії на черв'яків і закликала споживати цей продукт уважніше.

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