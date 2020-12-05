Росіян почали прищеплювати від коронавірусу: чому світ не довіряє "вакцині" Путіна

У суботу, 5 грудня, в Москві стартувала програма з вакцинації від коронавірусу (COVID-19).

Як йдеться на сайті мера столиці РФ Сергія Собяніна, москвичі можуть записатися в один з 70 пунктів на безкоштовне щеплення.

Поки що отримати вакцину "Супутник V" можуть громадяни, які контактують з великою кількістю людей: вчителі, співробітники міських служб, працівники медичних установ. Після отримання нових партій препарату, список категорій буде розширено.

Вакцинують тільки тих, хто прикріплений до московських поліклінік. Запис доступний на два тижні вперед.

Світ не довіряє російській вакцині

Вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували в РФ ще на початку серпня, її розробником був названий центр Гамалії. Вакцина нібито створена на основі ДНК аденовірусу і повинна "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".

Вчені в світі стурбовані, що використання Росією вакцини проти COVID-19 до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.

У Британії заявили, що перші клінічні випробування російської вакцини дали сумнівні результати.

Також стало відомо, що деякі добровольці, які випробовували російську вакцину від коронавірусу, захворіли на COVID-19. Зокрема, так сталося з відомим журналістом Олексієм Пивоваровим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не збирається купувати вакцину з РФ. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що такої вакцини фактично не існує, так як вона не пройшла третю, найбільш велику і важливу стадію випробувань.

"Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію – то тут нема про що говорити", – зазначив він.