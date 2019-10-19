"Росіян ображають": в РФ пояснили нову технологію Путіна

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив про те, що ініціатива щодо спрощення отримання громадянства РФ для українців є спробою втручання у внутрішні справи України.

"Технологія тут досить проста", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Журналіст пояснив: "Якщо буде досить велика кількість людей з російським громадянством, то Путін – нехай не особисто, а через своїх спільників, через свій телевізор - може постійно влаштовувати крики щодо того, що росіян ображають".

Володимир Путін Офіційний сайт президента РФ

"Ось, мовляв, є люди з російським громадянством, з ними щось роблять, порушують кримінальні справи, саджають до в'язниці, ще щось. Це і буде підставою для втручання", – додав він.

На думку журналіста, в цьому полягає "історія з постійним наповзанням "русского міра" на територію України".

Як писав OBOZREVATEL, уряд РФ планує розглянути проект закону про визнання уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди при зверненні за отриманням громадянства Росії.

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