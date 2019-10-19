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19 жовтня • оновлено в 09:19
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"Росіян ображають": в РФ пояснили нову технологію Путіна

1.3т Читати матеріал російською

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив про те, що ініціатива щодо спрощення отримання громадянства РФ для українців є спробою втручання у внутрішні справи України.

"Технологія тут досить проста", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Журналіст пояснив: "Якщо буде досить велика кількість людей з російським громадянством, то Путін – нехай не особисто, а через своїх спільників, через свій телевізор - може постійно влаштовувати крики щодо того, що росіян ображають".

Володимир Путін

Володимир Путін

Офіційний сайт президента РФ

"Ось, мовляв, є люди з російським громадянством, з ними щось роблять, порушують кримінальні справи, саджають до в'язниці, ще щось. Це і буде підставою для втручання", – додав він.

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На думку журналіста, в цьому полягає "історія з постійним наповзанням "русского міра" на територію України".

Як писав OBOZREVATEL, уряд РФ планує розглянути проект закону про визнання уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди при зверненні за отриманням громадянства Росії.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Ігор Яковенко Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Хрен с ней с технологией Путина. Непонятна технология Украины: блокады, границы, лишение выплат - разве не это способствует наползанию "русского мира" на территорию Украины ? Украина лишила граждан заработанных пенсий, а инвалидов поставила по сути на грань выживания - что людям остаётся ???
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Кстати, Билецкий ни слова не говорит в защиту незащищённых слоёв общества, а значит сам скоро пополнит их ряды - такова проза жизни !
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какой здравомыслящий человек будет брать паспорт РФ если можно взять паспорт ес?)))))
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Больше чем в России росиян нигде не обидели. Нищета и постоянные войны, как внутри так и на международной арене.
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