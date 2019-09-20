Росіян облили палаючим маслом у Туреччині: з'явилися подробиці

Російські туристи, яких облили палаючим маслом у готелі Club Paradiso на курорті Туреччини, перебувають у задовільному стані.

Про це повідомили "РИА Новости" у генконсульстві Росії в Антальї. Водночас, коли росіяни зможуть повернутися додому, не уточнюється.

Всього в результаті постраждали восьмеро осіб – зокрема двоє дітей 3,5 і 10 років. На них буквально спалахнув одяг.

Постраждалі в Туреччині Росіяни Е1

Як повідомляв OBOZREVATEL, НП трапилася на вечері. Кухар допустив помилку під час шоу і гаряче масло полилося на людей.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.