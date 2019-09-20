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20 вересня • оновлено в 13:00
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Росіян облили палаючим маслом у Туреччині: з'явилися подробиці

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Російські туристи, яких облили палаючим маслом у готелі Club Paradiso на курорті Туреччини, перебувають у задовільному стані.

Про це повідомили "РИА Новости" у генконсульстві Росії в Антальї. Водночас, коли росіяни зможуть повернутися додому, не уточнюється.

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Масова загибель росіян у Туреччині: названі причини

Всього в результаті постраждали восьмеро осіб – зокрема двоє дітей 3,5 і 10 років. На них буквально спалахнув одяг.

Постраждалі в Туреччині Росіяни

Постраждалі в Туреччині Росіяни

Е1

Як повідомляв OBOZREVATEL, НП трапилася на вечері. Кухар допустив помилку під час шоу і гаряче масло полилося на людей.

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Туреччина
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
В Турции всех раиссян, которые приехали на отдых в день прибытия необходимо проводить процедуру и ритуал, изгнание бесовщины горящим маслом, прочь из мозгов Путлер и Гундяев со свией духовностью. Потом пусть весь летний сезон лечатся от ожогов в больницах.
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Кризский Игорь, детей не жалко?
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