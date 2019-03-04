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"Росіян не залишилося": в РФ запанікували через прогноз РПЦ

6.3тЧитати матеріал російською

У Росії викликала ажіотаж заява священика РПЦ про те, що в країні повністю зникнуть росіяни до 2050 року.

З такою заявою виступив напередодні голова патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смирнов. У Telegram-каналі "Православна політика" з'явилася реакція на такий прогноз.

"Ось вже все розкричалися щодо того, що росіян до 2050 року не буде... Та їх вже майже немає. Де ці росіяни? Баби, які напівголими ходять по вулиці? Мужики, які в неділю вранці замість служби йдуть то в шинок похмеляться, то в фітнес-клуб тіло своє "удосконалювати"? Молодь, яка "бережуть себе"? Люди похилого віку, які цілодобово витріщаються в серіали?" — написано в повідомленні.

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"Російський народ створений православ'ям, і навіть в 50-і роки, незважаючи на весь держатеїзм, російські вели себе як православні люди. І батьківщині служили, і сім'ї міцні будували, і чистоту зберігали: внутрішню і зовнішню. Зараз таких — один зі ста" , — відреагували на слова священика РПЦ.

"Росіян не залишилося": в РФ запанікували через прогноз РПЦ
Дмитро Смирнов

Дмитро Смирнов

Девятка.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти НАТО оприлюднили дослідження, згідно з яким число жителів Росії до 2035 року скоротиться приблизно на 11 мільйонів.

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Місце
Росія
Тег
РПЦ
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Шо ви уже так паникуете на сквозняках,вы лучше на России любого мордвина,чеченца,приднестровца донбасца,нанайца,коряка,тувинца или осетина спросите кто он такой так он вам скажет на чистом русском языке э-э мая русска однако, или попросту,русске мы нашальнике,а вы паникуете; )
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кацапы всегда были засранцами по жизни и говнюками в душе. Так что поп кацапский пусть не брешет об их чистоте в прошлом. Как были уродами ордынскими, такими и остались
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Levitsky Valery, А уж насчет "прочных семей" у кацапов, так заткнул бы этот поп свою пасть -- это ж в кацапстане повсеместно практиковалось снохачество, это ж в кацапстане целые деревни были поражены сифилисом (как и кацапский вошдь Ленин, который трахал Инессу Армант и брезгал своей Надюшенькой Крупской). А "крепкому семьянину" графу Толстому так целой деревни не хватило чтоб натрахаться
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минин евген
минин евген
хуяссе! "русский народ создан православием" люди размножаются половым путём, растения - почкованием, амебы - делением, а кацапьё - православием создаётся. жесть!
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