"Росіян не залишилося": в РФ запанікували через прогноз РПЦ

У Росії викликала ажіотаж заява священика РПЦ про те, що в країні повністю зникнуть росіяни до 2050 року.

З такою заявою виступив напередодні голова патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства Дмитро Смирнов. У Telegram-каналі "Православна політика" з'явилася реакція на такий прогноз.

"Ось вже все розкричалися щодо того, що росіян до 2050 року не буде... Та їх вже майже немає. Де ці росіяни? Баби, які напівголими ходять по вулиці? Мужики, які в неділю вранці замість служби йдуть то в шинок похмеляться, то в фітнес-клуб тіло своє "удосконалювати"? Молодь, яка "бережуть себе"? Люди похилого віку, які цілодобово витріщаються в серіали?" — написано в повідомленні.

"Російський народ створений православ'ям, і навіть в 50-і роки, незважаючи на весь держатеїзм, російські вели себе як православні люди. І батьківщині служили, і сім'ї міцні будували, і чистоту зберігали: внутрішню і зовнішню. Зараз таких — один зі ста" , — відреагували на слова священика РПЦ.

Дмитро Смирнов Девятка.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти НАТО оприлюднили дослідження, згідно з яким число жителів Росії до 2035 року скоротиться приблизно на 11 мільйонів.

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