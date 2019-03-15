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"Росіян не люблю!" Путінський депутат зробив скандальну заяву. Відео

3.7тЧитати матеріал російською

Депутат парламенту Чечні від "Єдиної Росії" (партія президента РФ Володимира Путіна), колишній міністр оборони Ічкерії Магомед Ханбієв заявив, що не любить росіян.

Про це політик сказав у прямому ефірі в Instagram, відео з його зізнанням опублікував у Twitter російський опозиціонер Олексій Навальний (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

"Я падишах мого народу — чеченець. Із росіянами ніколи не розмовляю. Я росіянам ніколи й слова не кажу. Жодному росіянину не здавався. У мене не було розмови ні з одним російським генералом, ні з офіцером. І я їх не люблю навіть сьогодні. Я — син Ічкерії!" — сказав Ханбієв.

Магомед Ханбієв

Магомед Ханбієв

ТАСС

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На сайті чеченського відділення "Єдиної Росії" йдеться, що Магомед Ханбієв є членом фракції партії влади в парламенті Чечні, а також входить до комітету з питань законності, правопорядку і безпеки.

Нагороджений орденом Кадирова, орденом "За розвиток парламентаризму в Чеченській Республіці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії депутат Держдуми від "Єдиної Росії" викликав скандал своєю порадою.

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Росія
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
а о чём с ними разговаривать? их заталкивать обратно в рашку, как только вылезают. тупикоая ветвь гомо сапиенса - гомо совсемнесапиенс.
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вованов вован
вованов вован
Ну ка хохлики дайте мне ссылку на это признание в сетях Интернета, Навальному уже мало кто верит. Жду.
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Nemo Александр
Nemo Александр
вованов вован, ну ка, лапоть, иди ка ты в припрыжку на... Тебе надо - ты и ищи. Не веришь Навальному - опровергни его информацию.
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Колобов Макс
Колобов Макс
Неблагодарный!!! Они ему и деньги, и минет, а он их не любит...
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