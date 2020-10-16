Росія звинуватила у брехні військового аташе США в Києві

У Міноборони Росії повідомили запрошеному до відомства військовому аташе США в Москві, що заяви його колеги з Києва про "російську агресію" нібито є брехливими.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ. Військового аташе з питань оборони при посольстві США в Москві викликали 16 жовтня в Головне управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ.

У повідомленні йдеться, що до відома представника американських ЗС було доведено позицію Міноборони РФ щодо заяви військового аташе США в Києві полковниці Бріттані Стюарт про "спільні дії збройних сил США і України з протидії "російській агресії".

"Американській стороні вказано, що згадана заява містить брехливі твердження, має провокаційний характер і підштовхує українську сторону до силового розв'язання внутрішнього конфлікту на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначено, що така заява представниці міноборони США нібито суперечить заявам Пентагону про те, що врегулювання ситуації в Україні має вестися суто мирними засобами.

15 жовтня Бріттані Стюарт привітала українських військовослужбовців із Днем захисника України. Її заяву було розміщено на сторінці посольства США. Вона зазначила, що США віддають честь чоловікам і жінкам, які "продовжують самовіддано докладати зусиль до захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресії".

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