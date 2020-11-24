Росія звинуватила США в порушенні кордону та направила військових на підмогу

У Росії звинуватили американський есмінець "Джон Маккейн" у порушенні державного кордону на півдні Приморського краю.

У Міноборони РФ наголошується, що військовий корабель США на 2 км увійшов у внутрішні води Росії, передає "Інтерфакс".

"Великий протичовновий корабель Тихоокеанського флоту "Адмірал Виноградов" зупинив порушення державного кордону Російської Федерації есмінцем ВМС США "Джон Маккейн" у затоці Петра Великого", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для зупинки есмінця США, російські військові через міжнародний канал зв'язку попередили про неприпустимість таких дій. Також росіяни погрожували застосувати таранний маневр.

У Міноборони РФ підсумували, що після "Джон Маккейн" пішов у нейтральні води, а "Адмірал Виноградов" продовжив патрулювання. Також на підмогу російському кораблю відправився корвет "Досконалий" ("Совершенный" – Ред.)

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський ракетний есмінець USS Donald Cook відправився до узбережжя Чорного моря для регулярного патрулювання в межах місії НАТО.