"Росія зникне": озвучений сценарій незворотного процесу

Правління Володимира Путіна в Росії може бути довічним; після нього держава Росія зникне в її сьогоднішніх кордонах.

Такий прогноз OBOZREVATEL висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Говорячи про відхід Путіна з влади, він нагадав, як з влади пішов Йосип Сталін.

"Надія на панів Чейна і Стокса – це дуже серйозна надія", - зауважив він, маючи на увазі так зване чейн-стоксове переривчасте дихання, яке спостерігалося у Сталіна за лічені хвилини до смерті. "Саме таким чином, як ми пам'ятаємо, закінчилося правління Сталіна. Варіант, що саме ця доля спіткає путінське правління, існує", - сказав журналіст.

Руїни Кремля, ілюстрація AnyPics

За його прогнозами, після цього "одним з найсерйозніших варіантів буде зникнення країни під назвою Росія в нинішніх її географічних межах".

Яковенко пояснив: "Це варіант досить серйозний, тому що насправді все, що відбувається в Росії в останні сто з гаком років – це розпад Російської імперії. Починаючи з 1917 року це головний, основний процес. Він триває і сьогодні. Є всі підстави вважати, що цей процес є незворотнім".

Журналіст уточнив: мова йде не лише про "зникнення імперської політики, яке має відбутися, тому що Росія є останньою імперією на землі", але також про географічні кордони держави. "Можливо, єдине вирішення цієї проблеми – зміна цих кордонів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Ігор Яковенко в блозі OBOZREVATEL пояснив, чим небезпечний особисто для Путіна катастрофічний обвал рейтингу довіри до нього.

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