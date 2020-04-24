Росія зізналася у втраті 100 млрд на день через коронавірус

Економіка Росії щодня втрачає 100 мільярдів рублів через епідемію коронавірусу COVID-19.

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Про це заявив міністр економічного розвитку країни Максим Решетніков, передає "Ехо Москви". Він уточнив, що дефіцит бюджету до кінця року складе до 5% ВВП.

Покривати дефіцит планують за рахунок резервів і запозичень, але виконувати зобов'язання перед громадянами міністр обіцяє незалежно від цін на нафту.

Решетніков запевнив, що такі втрати можна порівняти з середньоєвропейськими.

Робити будь-які прогнози про пом'якшення карантину міністр відмовився, заявивши, що це прерогатива медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через падіння світового попиту на нафту російська економіка опиниться на межі виживання.

За березневого прогнозу Goldman Sachs, у II кварталі цього року Brent коштуватиме в середньому $ 20 за барель, а світовий попит скоротиться на рекордні 1,1 млн барелів на добу. За прогнозами аналітиків, опитаних Bloomberg в середині березня, ціни можуть дійти до однозначних значень, а попит - впасти до 2,8 млн барелів на день.