"Росія збуджена галюцинаціями": Навальний пояснив, навіщо Путін захопив Крим

Захоплення українського Криму Російською Федерацією було заплановане президентом Володимиром Путіним заради зміцнення особистої влади.

Про це заявив лідер російської опозиції Російській службі "Голосу Америки" Олексій Навальний. За його словами, заради себе Путін пожертвував інтересами всієї країни.

"Підсумки п'ятиріччя можна прочитати в звітах Мінекономрозвитку Росії: реальні наявні доходи населення падають шостий рік поспіль. Ось, власне кажучи, це і є те, що зробив Путін: на якийсь термін він зміцнив рейтинг своєї особистої влади, але країна заплатила за це досить високу плату, заплатила внаслідок того, що він повністю згорнув всю внутрішню політику на користь зовнішньополітичних авантюр, які як почалися в 2014 році, так і не закінчуються досі", — сказав він.

Навальний і Путін

Як зауважив російський політик, пропагандистські канали висвітлюють питання інших країн, а не внутрішні проблеми РФ.

"У нас досі кожне телешоу в країні або про Україну, або про Америку, найчастіше 80 відсотків — Україна, 20 відсотків — Америка, а Росію більше не обговорює ніхто. Була Україна, була Сирія, була Центральноафриканська Республіка, а сьогодні я читаю про те, що, виявляється, політтехнологи Пригожина їздили ще й на Мадагаскар. Тобто, російська влада і особисто Путін займаються всім, чим завгодно, за винятком, власне кажучи, Російської Федерації. І плата за це саме така: у нас тут просто все зруйнувалося і розвалилося остаточно, проте значна частина населення країни дико збуджена з приводу зовнішньої політики і перебуває у цих зовнішньополітичних галюцинаціях", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зажадала компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Спікер парламенту РФ запропонував російській делегації парламентської асамблеї в Раді Європи озвучити цю позицію Євросоюзу.

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