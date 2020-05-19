У День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу Росія цинічно заявила, що анексія Криму була бажанням кримчан.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ РФ. Російські дипломати знову згадували про незаконний "референдум" 2014 року.

"Проведений 16 березня 2014 року референдум продемонстрував безальтернативне прагнення кримчан бути в єдності з Росією. Цей вибір – остаточний, і сумніватися в ньому немає підстав", – зазначено в повідомленні.

Окупація Криму Росією

МЗС РФ у своїй заяві посилалося на міжнародні документи, які нібито повинні узаконити окупацію Криму.

"На завершення рекомендуємо тим, хто сумнівається в територіальній належності Криму, ще раз ознайомитися зі ст.1 Статуту ООН, ст.1 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст.1 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, де йдеться про право народів на самовизначення", – сказано у зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що обов'язково настане день, коли Крим повернеться в Україну.