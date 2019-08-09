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Росія запускала ядерні ракети? У мережу потрапили скандальні фото з супутника

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У Білому морі біля селища Ненокс Архангельської області (Росія), де прогриміла низка вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.

Про це повідомив у Twitter експерт із ядерної зброї з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї Джеффрі Льюїс. Він опублікував підтверджувальні знімки проекту Planet, на яких і помітив корабель.

На його думку, танкер "Серебрянка" з'явився в районі вибухів, оскільки там проходили випробування крилатої ракети з ядерною установкою, позначеної на карті як "Possible SSC-X-9 Launch Site".

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Росія могла запускати ядерні ракети

Росія могла запускати ядерні ракети

Льюїс також зазначив, що в морі після НП були помічені два невпізнаних судна і баржа, хоча цей район був закритий для вільного плавання.

Танкер "Серебрянка"

Танкер "Серебрянка"

murmansk.bezformata.com

Експерт припустив, що пусковий майданчик в Архангельській області з'явився після закриття аналогічного в Паньково. Крім того, ще одне місце випробування ракет, за його словами, розташоване на полігоні Капустин Яр в Астраханській області.

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Росія
Теги
Росія Новини Росії вибух ядерна зброя
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Николаев Олег
Николаев Олег
Эксперт из твиттера молодец, но без экспертного мнения Белых Касок, Белинг Кэт и девочки Баны пока не зачёт. Кстати, почему молчат эксперты Обоза? За что получают зарплату Антиколорад, Крымский бaндеpовец и Донецкий Фашик. Уж они-то имеют всегда информацию из Кремля и ГРУ ГШ ВС РФ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна помойка и Банкрот! оружие россии это ржавое железо которое взрывается само по себе ахааааа
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Гиперпук пукина испытивали? Результат закономерен! Криворукие макаки по-другому не могут! Жалко, что на мацку гипервафля не упала, надеюсь в следующий раз у них это получится!
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