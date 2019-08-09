Росія запускала ядерні ракети? У мережу потрапили скандальні фото з супутника

У Білому морі біля селища Ненокс Архангельської області (Росія), де прогриміла низка вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.

Про це повідомив у Twitter експерт із ядерної зброї з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї Джеффрі Льюїс. Він опублікував підтверджувальні знімки проекту Planet, на яких і помітив корабель.

На його думку, танкер "Серебрянка" з'явився в районі вибухів, оскільки там проходили випробування крилатої ракети з ядерною установкою, позначеної на карті як "Possible SSC-X-9 Launch Site".

Росія могла запускати ядерні ракети

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w - Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019

Льюїс також зазначив, що в морі після НП були помічені два невпізнаних судна і баржа, хоча цей район був закритий для вільного плавання.

Танкер "Серебрянка" murmansk.bezformata.com

Експерт припустив, що пусковий майданчик в Архангельській області з'явився після закриття аналогічного в Паньково. Крім того, ще одне місце випробування ракет, за його словами, розташоване на полігоні Капустин Яр в Астраханській області.

Another possibility is that it was a failed test of Russia's nuclear-powered cruise missile (9M730 Burevestnik / SSC-X-9 Skyfall). Last year, @ annemp13 and I noticed that Russia was packing up the Pankovo test site, on Novaya Zemlya, used for past tests. https://t.co/zmLCC3gGQt - Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явилися тривожні фото з місця НП в Архангельській області, які свідчать про підвищений рівень радіації.

Також у містах Архангельськ і Сєвєродвинськ жителі масово скупили йод через повідомлення про радіацію.

Постраждалих після вибухів привезли в лікарні Москви в захисних костюмах і заклеєних плівкою авто.

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