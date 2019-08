Росія запускала ядерні ракети? У мережу потрапили скандальні фото з супутника

У Білому морі біля селища Ненокс Архангельської області (Росія), де прогриміла низка вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.

Про це повідомив у Twitter експерт із ядерної зброї з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї Джеффрі Льюїс. Він опублікував підтверджувальні знімки проекту Planet, на яких і помітив корабель.

На його думку, танкер "Серебрянка" з'явився в районі вибухів, оскільки там проходили випробування крилатої ракети з ядерною установкою, позначеної на карті як "Possible SSC-X-9 Launch Site".

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w