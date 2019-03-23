Росія зануриться в хаос. Це буде апокаліпсис — Слава Рабинович

Нові американські санкції проти Росії, названі "пекельними", швидше за все, вступлять у дію в кінці цього року. Під ударом опиниться банківський, суднобудівний, сировинний сектор, а також держборг. Що буде з російською економікою після цього, як санкції відіб'ються на рублі, президенті Росії та його особистих гаманцях – в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський фінансист Слава Рабинович.

– Законопроекти про нові американських санкції проти Росії, названі "пекельними", можуть стати реальністю?

– Єдиний випадок, коли вони не зможуть стати законами – це якщо президент Дональд Трамп накладе на них вето. Але він не буде цього робити, оскільки результати голосування щодо законопроектів цілком унікальні: більшість американських законодавців від обох партій підтримує їх. Відповідно, немає жодного шансу для вето Трампа. Оскільки в США всі гілки влади суворо розділені і є незалежними, то існує механізм, за якого одна гілка влади, в цьому випадку законодавча (а це Конгрес), зобов'язує виконавчу, президента, Мінфін, Агентство національної безпеки, виконувати закон.

Слава Рабинович Радіо Свобода

За текстами цих законопроектів поставлені суворі тимчасові рамки, і через деякий час американська адміністрація, тобто виконавча влада, має представити звіт і доповідь про, наприклад, багатство Путіна. Російська офіційна пропаганда в особі таких членів путінської ОЗУ, як Пєсков і Лавров, ці законопроекти називає антиросійськими. Але реальність не має нічого спільного з їхніми думками. Це не антиросійські санкції, а навпаки, законопроекти, які захищають інтереси як Росії, так і її громадян.

– Російська економіка поки особливо не відреагувала на повідомлення про санкції.

– Ті обмеження, які вводилися протягом багатьох років, приземлили її у в'язку калюжу. Доларовий ВВП розполовинений, курс рубля теж, а економічне т. зв. "зростання" було або в жорстко негативній зоні, або в слабонегативній або ходить навколо нуля. Тобто в Росії настала жорстка рецесія зі стійкою стагнацією – до того ж такою тривалою, якої ще ніколи не було в історії пост-радянської Росії.

Новини Російська економіка в жахливому застої і стагнації

Отже, після крутого падіння в 2014-2015 роках російська економіка перебуває в жахливій в'язкій стагнації. Половина держбанків уже під різними санкціями. Залишилися тільки ті заходи, про які ми всі знаємо і які можуть бути застосовані до російської фінансової системи в разі, якби Росія анексувала ще більше території України чи ввела б умовні танки в умовний Мінськ. Або ще крутіше – в який-небудь умовний Таллінн-Будапешт.

Тож відключення SWIFT, заборона на розрахунки в доларах, ембарго проти російських енергоресурсів – це заходи, які можуть бути застосовані в разі військових силових дій або подальших великих гібридних диверсій проти решти світу. За нинішнього ж статусу-кво санкції будуть поступово посилюватися різними заходами. Також посилиться тиск на оточення Путіна й збільшуватимуть число персональних санкцій.

– Кого вони стосуватимуться?

– За останні 5 років, якщо все правильно пам'ятаю, санкції були запроваджені проти приблизно 200 російських фізичних і юридичних осіб. На початку 2014 року я сказав, що є серйозний спосіб похитнути путінський режим – це не введення санкцій, на підставі яких путінське ОЗУ почне бомбити Воронеж і приймати нібито у відповідь заходи, шляхом продуктового ембарго проти власного російського народу.

Дмитро Медведєв, Сергій Ролдугін і Володимир Путін navalny.com

У цьому випадку путінська пропаганда буде насаджувати росіянам почуття фортеці. Мовляв, проти нас всі вводять санкції, бо бояться Росії, яка встає з колін. Якщо ж вводити персональні санкції, як я і пропонував, то тільки порівняно масовим чином. Спочатку проти 200 осіб, а потім щомісяця додавати ще по 150-200. Протягом року під санкціями може бути тисяча або 2 тис. осіб із оточення Путіна. А позасанкційні подумали б: якщо санкції вводяться так швидко і так широко, то вони можуть торкнутися і їх теж. Тоді лояльність до путінського режиму могла б серйозним чином слабшати.

У нових законопроектах йдеться, що персональні санкції будуть вводитися проти найближчого оточення Путіна, яке є його гаманцями і тими людьми, які забезпечують чорну касу фінансування режиму і його міжнародних злочинів.

– Їхні рахунки і особисті рахунки Путіна можуть бути заморожені?

– Я впевнений, що особистих рахунків Путіна з його ім'ям практично не існує. Але довести те, що віолончеліст Ролдугін і є особистим гаманцем Путіна, не становитиме ніяких труднощів. Неможливо, щоб на рахунок віолончеліста, який не має ніякого відношення до бізнесу, приходили мільярди доларів. У тому числі від олігархів і держкомпаній. Тут все зрозуміло.

Подібні "чудові" гаманці будуть розкриті.

– Скільки грошей Путін вкрав у росіян?

– Усе залежить від того, що вважати крадіжкою у населення. Якщо якимсь олігархам надали право у населення щось вкрасти, то скільки частки відійшло Путіну? Чудовий приклад Євген Пригожин – путінський кухар і дружок, який урізноманітнив свою діяльність від монополізації ринку їжі й до харчування школярів, дитячих садків та армії, і навіть до очевидно кримінальних справ по всьому світу. Враховуючи т. зв. приватну військову компанію Вагнера, найманців у Сирії, ЦАР і де тільки їх немає. Були ще спроби держперевороту в Чорногорії. Була і є "фабрика тролів". Було багато всього "пригожинського". Багато з того, що робить Пригожин, є прикриттям для ГРУ. Так само, як російські військові прийшли на схід України, зірвавши з себе нашивки, погони і жодним чином "не асоціюючи" себе з російською армією, так само вони не хочуть бути спійманими на якихось мокрих справах, на кшталт вбивств у різних країнах Африки.

Пригожинські можуть виконувати і брудну роботу в тій самій Сирії, на якій не хочуть засвітитися Міноборони, ГРУ або СВР.

Втручання в американські вибори, фабрика тролів – всім цим теж займається Пригожин. За таку роботу він отримує від Путіна право монополізувати ринок харчування в дошкільних та шкільних навчальних закладах, в армії. Тобто він, як і будь-яка монополія, просто краде гроші у населення тим, що прагне надати низькоякісні послуги й товари за найвищу ціну. Крадуться сотні мільярдів рублів. Усе це відмивається, перетворюється на валюту і частково потрапляє до Путіна.

Володимир Путін

Ось так путінська ОЗУ перетворила бюджет РФ у свій власний "общак", звідки бере стільки, скільки їм треба. Хоча бюджет країни повинен належати її платникам податків.

– Путін має свою частку в найбільших російських компаніях?

– Має, і американці повинні це теж вивчити, згідно з новим законом, починаючи від арешту Ходорковського і грабежу компанії "Юкос". Тоді були вкрадені і покладені в одну із кишень путінської ОЗУ найбільш цінні активи, після чого злодійська лапа Путіна була запущена в усі кишені олігархів та інших багатих людей.

Кажуть, що "Сургутнефтегаз", із десятками мільярдів доларів на рахунках компанії, належить особисто Путіну. Або ж компанія "Лукойл". Не здивуюся, якщо Путін, як головний рекетир цієї території, і має там свою особисту долю. Роман Абрамович є інвестором величезної кількості бізнесів у Росії, а велика частка в його інвестиційній компанії теж належить Путіну – адже ми всі знаємо, як і звідки там з'явилися дуже великі кошти, після того, як Путін благословив продаж "Сибнефти" Абрамовича державному "Газпрому".

Статки Путіна можуть нараховувати 200-250 млрд доларів, що робить його найбагатшою людиною на планеті. Він удвічі багатший за офіційного мультимільярдера Джеффа Безоса, засновника і головного акціонера компанії "Амазон".

– Економісти пишуть, що американські санкції можуть вступити в дію на початку 2020-го року.

– Цілком можливо, що це буде ще до кінця 2019-го, а може і на початку 2020-го року. Путінська ОЗУ не є суб'єктом режиму санкцій. Вона є його об'єктом. Росія нічого не може вдіяти щодо них. Вона не може їх зупинити, не може скасувати – розслідування в Америці зупинити неможливо. Вона не контролює і таймінг їхнього введення.

Новини Росії дали останній шанс

Якщо введуть великі персональні санкції, то ніяких історичних катаклізмів із рублем не буде, але він все більше і більше слабшатиме. Путінська ОЗУ продовжить доїти "общак" під кодовою назвою "бюджет", щоб компенсувати бандитам їхні втрати від цих санкцій. До речі, в Росії ті, хто потрапив під персональні санкції, звільняються від сплати податків. Це злочинці-мультимільярдери, які вкрали і активи, і гроші за допомогою всіх механізмів путінської ОЗУ.

Всі компенсації для них потечуть із російського бюджету. Ми, платники податків, будемо оплачувати санкції проти них, як зараз оплачуємо їх Вексельбергу, Дерипасці, Ковальчуку, Ротенбергу, Тимченку – всім друзям Путіна. Це Путін так придумав і швидко протягнув відповідні закони через іграшковий ручний "парламент". Придумав, щоб компенсувати їм їхні втрати, придумав, щоб "купити" їхню вірність і мінімізувати ризики бунту на кораблі, який тоне.

Якщо ж російські танки увійдуть в умовний Будапешт і якщо подальші санкції будуть секторальними, або ж це буде навіть часткове чи повне ембарго на російський експорт газу і нафту, або ж заборонять Свіфт і обіг долара, – то це буде апокаліпсис. Рубль може коштувати не 66 за долар, як зараз, 6 тис 666. І то, напевно, на долар його можна буде обміняти тільки на чорному ринку. В цьому випадку Росія зануриться в хаос, буде крутіше, ніж зараз у Венесуелі. Але для цього Путіну потрібно застосувати, не дай Бог, тактичну ядерну зброю, наприклад, проти Естонії чи Білорусі. Ось тоді Росію і відключать у такий спосіб.

У всіх інших випадках такого не буде. Але будь-який режим санкцій, навіть нинішній, ні до чого хорошого економіку ще не приводив і не приведе. У найкращому разі вона буде продовжувати загнивати і стагнувати, кількість бідних і жебраків збільшуватиметься з кожним роком. А там вже як російський народ для себе вирішить, що йому робити – дивитися телевізор далі і жити як у фортеці, або нарешті стати здатними побудувати елементарні причинно-наслідкові зв'язки в своїй голові і вийти на вулиці. Але не в кількості 70 тис осіб, як це було на траурному марші пам'яті Нємцова через 2 дні після його вбивства. А в складі півтора мільйона чоловік, як це було у 1991-у, і змести цей злочинний режим та притягнути його до відповідальності. А після перехідного уряду, демократичним шляхом обрати справжній парламент і справжнього президента, як це зробила Україна після перемоги Революції Гідності.

Роман Абрамович

– Російському олігарху Олегу Дерипасці вдалося домогтися скасування санкцій проти компанії "Русал". Чи можуть інші впливові російські бізнесмени піти його шляхом?

– Так, санкції проти компаній, які раніше контролював Дерипаска, були скасовані. Це зробили на підставі плану Грегорі Баркера, який входив до ради директорів цих компаній. Його план передбачав, що у випадку втрати мажоритарного контролю головного акціонера, який потрапив під санкції, його компанії з-під санкцій виводяться. Такі правила: якщо неконтролюючий акціонер має відсоткове володіння тією чи іншою компанією менше певного порогу, то вона може бути виведена з-під санкцій, за дотримання низки інших дуже жорстких умов.

Але багато російських компаній не мають такої структури, як компанії Дерипаски. Більшою мірою мажоритарно вони належать т. зв. російській державі, а там варіантів немає. Що ж стосується персональних санкцій... Для тих, хто скоював злочини – вихід з-під санкцій неможливий. Це стосується військових злочинців Шойгу, Бортнікова, глав СВР, ГРУ, Гиркіна і так далі. Це стосується і багатьох інших злочинців із путінської ОЗУ. І той факт, що над ними поки що не було суду, який визнав би їх злочинцями, не скасовує того, що вони – злочинці.

Гітлер і його шайка теж не були визнані судом як злочинці ще у 1944 році, правда ж? Але їхні злочини були відомі, великою мірою, і до суду в 1945 році. Мілошевич і Караджич не одразу сіли на лаву підсудних, а значить, не одразу були визнані злочинцями саме судом, хоча такими були за фактом і часом своїх злочинів. Така ж логіка і тут. І ми чудово знаємо найголовніші злочини ватажків путінської ОЗУ. І США, зокрема, теж про це відомо.

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