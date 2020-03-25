Країни Європейського Союзу і США не стануть знімати санкції проти Росії за анексію Криму і війну на Донбасі.

Про це OBOZREVATEL сказав російський фінансист Слава Рабинович, коментуючи заклик РФ скасувати взаємні санкції у зв'язку з пандемією коронавірусу, падінням цін на нафту і загрозою глобальної економічної кризи. За його словами, все це не стосуються санкцій через агресивну політику Кремля щодо України.

Санкції проти Росії

"Впевнений, що через пандемію коронавірусу ЄС не стане знімати санкції з Росії. У них є умови зняття і вони не пов'язані з вірусом, а пов'язані з анексією Криму і війною на Донбасі. Навіть якщо росіяни наполягатимуть, навряд чи це станеться. Якщо буде якась колосальна гуманітарна катастрофа в Росії, тоді можливе тимчасове припинення санкцій, напевно. Для ліквідації наслідків катастрофи. Але і це з маленькою часткою ймовірності", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

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