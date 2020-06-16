Росія задумала створити "непотоплювану" бойову машину: що про неї відомо

У Росії розробляють "непотоплювану" версію комплекту ППО "Тор-М2", здатну плавати.

Про це заявив начальник військової протиповітряної оборони Збройних сил РФ Олександр Леонов в інтерв'ю журналу "Національна оборона", передає lenta.ru.

"Розробляється модифікація "Тор-М2"на спеціалізованому колісному шасі. Основною вимогою, що пред'являється до бойової машині, є подолання водних перешкод уплав", – сказав він.

За його словами, планова поставка Тор-М2 буде тривати до 2027 року що забезпечить оснащеність підрозділів і стабільність для оборонних підприємств.

"Тор-М2" є глибоко модернізованими зразками сімейства комплексів ППО "Тор", що відрізняються ракетою 9М338К. У порівнянні з попередніми версіями, боєкомплект, що возить на бойовій машині збільшений з 8 до 16 ракет. Перші зразки цієї техніки надійшли в розпорядження військових у 2016-м", – додав Леонов.

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