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24 березня • оновлено в 15:36
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Росія задумала депортувати громадян через коронавірус

2.3т
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У Росії заявили про можливу депортацію з країни через ситуацію з поширенням коронавірусу іноземних громадян, які перебувають в спецустановах.

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Про це повідомляє ТАСС із посиланням на МВС. Водночас підкреслюється, що про право РФ депортувати іноземців через порушення карантину раніше попереджала і офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова.

"З урахуванням обмежень транспортного сполучення, введених низкою країн, опрацьовується питання про можливі варіанти повернення осіб, які утримуються в спеціальних установах, в країни громадянської належності", – прокоментували у відомстві.

Росія задумала депортувати громадян через коронавірус

У МВС РФ уточнили, що це питання розглядається у взаємодії з дипломатичними і консульськими установами інших країн. Там також додали, що зараз у спеціальних установах РФ утримують приблизно 500 осіб, які підлягають депортації – більшість із них є вихідцями з країн СНД.

Водночас наголошується, що в лютому 2020 року з Москви вже були депортовані 88 громадян інших країн, але через порушення режиму самоізоляції. Всі ці особи відвідували Китай і зобов'язані були залишатися вдома в рамках профілактики, але нібито не послухалися рекомендацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Росії видав спеціальне розпорядження, дозволивши в'їзд у країну жителям тимчасово окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей, незважаючи на карантин через коронавірус.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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