Росія заборонила в'їзд іноземцям через коронавірус: що вирішив уряд

Росія тимчасово – з 18 березня до 1 травня – обмежить в'їзд в країну іноземних громадян й осіб без громадянства.

Таке рішення у понеділок, 16 березня, ухвалив російський уряд, передає пресслужба. Обмеження не будуть застосовуватися щодо водіїв вантажівок, дипломатів, осіб, які постійно проживають у РФ.

Коронавірус у Росії Ілюстрація

"Заходи Росії щодо обмеження в'їзду іноземцям відповідають рекомендаціям ВООЗ, викликані особливими обставинами, носять тимчасовий характер", – заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Зазначимо, офіційно (на 16 березня) повідомляється про 90 випадків зараження коронавірусом у РФ.

Карта поширення COVID-2019 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, 16 березня через коронавірус Європейський союз ввів тимчасові обмеження на більшість поїздок у свої країни на 30 днів.

Коронавірусом COVID-2019 у світі (на 16 березня) заразилися вже 174 780 осіб, із них 6 686 – померли. Вилікувалися 77 867 осіб. Інфекція поширилася на 162 країни і території.

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