Росія за день втратила двох губернаторів: який регіон Путін "обезглавить" наступним

У Росії 19 березня одразу двоє губернаторів – Мурманської і Челябінської областей – пішли у відставку, що ознаменувало нову кадрову чистку в регіонах.

Про те, що глава Челябінської області Борис Дубровський направив президенту Володимиру Путіну відповідну заяву, повідомляється на сайті керівництва регіону.

Як уточнюють "РИА Новости", Путін прийняв відставку Дубровського і призначив на його місце тимчасовим главою Олексія Текслера, який обіймав раніше посаду першого заступника міністра енергетики. У зверненні до жителів регіону, екс-губернатор зазначив, що це було його особисте рішення, і запевнив, що чинить правильно.

Борис Дубровський kr74.ru

Путін і Текслер РІА Новини

Слідом за ним заявила про відставку і глава Мурманської області Марина Ковтун. Стало відомо, що останні кілька днів вона провела в Москві, зокрема була присутня на зустрічах у Кремлі.

Примітно, що обидва чиновники займали свої посади з 2014 року.

Путін і Ковтун globallookpress.com

Марина Ковтун gubernator51.ru

Відзначимо, що напередодні, 18 березня, газета "Ведомости" написала з посиланням на власні джерела, що Дубровський і Ковтун стануть не єдиними главами регіонів, кому доведеться піти у відставку.

Швидкий відхід прогнозують також главі Республіки Алтай Олександру Берднікову і губернатору Оренбурзької області Юрію Бергу. Також повідомлялося, що під питанням майбутнє глави Калмикії Олексія Орлова і губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова.

Прокоментувала очікувані відставки і спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

"Йде нормальний плановий процес, заміна губернаторського корпусу. Ще будуть відставки в цьому році. Думаю, що цей "зорепад" завершиться до середини квітня, кандидати будуть готуватися до виборів", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін провів кадрові чистки в РФ, звільнивши одразу 9 генералів силових структур.

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