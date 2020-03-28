Росія з ї години 30 березня повністю закриє кордон через пандемію коронавірусу.

Згідно з постановою уряду РФ, буде закрито рух через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові та змішані пункти пропуску. Терміни при цьому озвучені не були.

Буде закрита в тому числі і сухопутна ділянка російсько-білоруського кордону.

Однак Росія дозволила перетинати кордон жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами, Калінінградської області і росіянам, причиною виїзду яких є смерть родичів.

Перетинати кордон РФ також дозволено дипломатам і членам офіційних делегацій.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Україна також закрила кордон. З моменту введення карантину з інших країн повернулися близько 100 тисяч громадян.

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