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28 березня • оновлено в 17:19
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Росія з 30 березня повністю закриє кордон через коронавірус

7.4т
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Росія з ї години 30 березня повністю закриє кордон через пандемію коронавірусу.

Згідно з постановою уряду РФ, буде закрито рух через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові та змішані пункти пропуску. Терміни при цьому озвучені не були.

Буде закрита в тому числі і сухопутна ділянка російсько-білоруського кордону.

Однак Росія дозволила перетинати кордон жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами, Калінінградської області і росіянам, причиною виїзду яких є смерть родичів.

Перетинати кордон РФ також дозволено дипломатам і членам офіційних делегацій.

Росія повністю закриє кордон через коронавірус
Росія повністю закриє кордон через коронавірус
Росія повністю закриє кордон через коронавірус
Росія повністю закриє кордон через коронавірус

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Україна також закрила кордон. З моменту введення карантину з інших країн повернулися близько 100 тисяч громадян.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Хотелось бы услышать мнение авторитетнейших укроикспердов-короновирусологов, они то лучше знают что делать России.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые без пропитания оставаться не могут. Где же они теперь харчеваться будут??? )))
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Поздно всрались))))уже вирус пошел и пошел по полной)))))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Артиллерист Моня, ты же здесь пока,вот от такого говна и закрываемся))
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