Проблема з "вимиранням" Далекого Сходу не буде вирішена за нинішнього правлячого режиму в Росії.

Коментуючи припущення російського політолога Дмитра Орєшкіна про те, що Далекосхідний регіон можуть врятувати японські інвестиції, але в обмін на Південні Курили, російський журналіст Олександр Риклін заявив OBOZREVATEL, що це суперечить всьому зовнішньополітичному тренду, який будував путінський режим.

"Там дійсно все не дуже здорово, але треба розуміти, що подібного роду проблеми, в рамках чинного російського режиму, вирішені бути не можуть. Бо для Путіна абсолютно неможливо відмовитися від імперського тренда і почати роздавати землі. Я не впевнений, що він на це піде, це дуже серйозний удар по всій ідеології, яка вибудовувалася навколо відтворення Російської Імперії", — сказав росіянин.

Президент РФ Володимир Путін

Разом з тим Риклін згоден, що землю регіону потихеньку віддають Китаю.

"Ніякого прямого вторгнення китайців не буде, а тиха експансія — так. Хоча нічого поганого в роботі китайців на Далекому Сході я не бачу, але має бути відповідне адміністрування з нашого боку", — каже російський журналіст.

Далекосхідний федеральний округ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, передача частини Курильських островів Японії стане історичною подією, яка допоможе російському президенту Володимиру Путіну увійти в історію.

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