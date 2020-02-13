Росія впаяла мільйонні штрафи Facebook і Twitter

Суд у Москві оштрафував соціальні мережі Twitter і Facebook за відмову переносити в Росію сервери з персональними даними російських користувачів. Кожну компанію зобов'язали виплатити по 4 млн рублів.

Як повідомляє РИА Новости, юристи Twitter і Facebook на процес не прийшли, як і представники Роскомнагляду. Суддя Олександра Михальова ухвалювала рішення за письмовими матеріалами, згідно з якими фігуранти справи не визнають себе винними.

Штраф треба сплатити протягом 60 днів із моменту набуття рішенням чинності. При цьому компанії, згідно із законом, можуть виплатити його частинами або попросити про відтермінування.

Facebook і Twitter Marketing Land

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в соцмережі Facebook знайшли групи російських приватних військових компаній, що вільно функціонували. При цьому вона часто блокує сторінки українських захисників і волонтерів.

Однак 12 лютого стало відомо про те, що із Facebook та Instagram видалили понад сто антиукраїнських акаунтів, які були пов'язані з військовою розвідкою Росії.

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