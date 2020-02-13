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13 лютого • оновлено в 16:25
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Росія впаяла мільйонні штрафи Facebook і Twitter

1.7т
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Суд у Москві оштрафував соціальні мережі Twitter і Facebook за відмову переносити в Росію сервери з персональними даними російських користувачів. Кожну компанію зобов'язали виплатити по 4 млн рублів.

Як повідомляє РИА Новости, юристи Twitter і Facebook на процес не прийшли, як і представники Роскомнагляду. Суддя Олександра Михальова ухвалювала рішення за письмовими матеріалами, згідно з якими фігуранти справи не визнають себе винними.

Штраф треба сплатити протягом 60 днів із моменту набуття рішенням чинності. При цьому компанії, згідно із законом, можуть виплатити його частинами або попросити про відтермінування.

Facebook і Twitter

Facebook і Twitter

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Росія
Теги
Twitter Facebook Новини Росії
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