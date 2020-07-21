Росія влаштувала раптові бойові навчання на півдні: козаки провели штурм у горах

Десантно-штурмові підрозділи гвардійського Кубанського козачого полку в рамках раптової перевірки боєготовності російських військ відпрацювали штурм в горах Краснодарського краю РФ.

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони Росії, козаки здійснили марш на танках, відпрацювавши тактичні дії зі знищення умовного противника, що закріпився на рубежі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вогнем зі штатного озброєння бойових машин десанту БМД-2-КА-У, стрілецької зброї і гранатометів за підтримки батареї самохідних артилерійських знарядь "Нона-С" особовий склад десантно-штурмових підрозділів завдав вогневе ураження умовному противнику і закріпився на зазначеному рубежі до підходу основних сил полку", – йдеться в повідомленні.

Закріпившись, підрозділи перейшли до маневреної оборони, в ході якої за підтримки доданих танкових підрозділів Т-72Б3 та артилерійської батареї "Нона-С" знищили сили умовного противника, які висувалися і перейшли в наступ.

Всього в заході взяли участь близько 500 військових, було задіяно понад 80 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня Росія почала термінову перевірку військ декількох військових округів і флотів за наказом президента Володимира Путіна.

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