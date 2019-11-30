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1 грудня • оновлено в 06:14
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Росія випробувала смертоносну зброю: відео застосування

11.9т
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Росіяни вперше випробували гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал" в Арктиці

Про це пише російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на джерела, одне з яких заявило, що "швидкість ракети досягла 10 Махов".

Ракетний комплекс "Кинджал"

Ракетний комплекс "Кинджал"

"РІА Новини"

Зі слів ще одного співрозмовника агентства, тести, в ході яких злетівший з аеродрому Оленегорска винищувач МіГ-31к вистрілив гіперзвуковою ракетою по полігону Пембой, відбулися в середині листопада.

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Вперше "Кинджал" показали широкій публіці в серпні на авіашоу, що проходило на полігоні Дубрович в рамках Армійських міжнародних ігор.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів стрілянину міжконтинентальної балістичної ракетою (МБР) "Булава".

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Росія
Тег
зброя
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Santi Amonito
Santi Amonito
На ней должен был лететь путинху*ло.
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Ка цапы с испариной на узколобой козлячей морде изучают диковинную штуку-Унитазы, а вдруг рванет?!
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Junio Van
Junio Van
рагули, не сссать! это мультики )))
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