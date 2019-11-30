Росія випробувала смертоносну зброю: відео застосування

Росіяни вперше випробували гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал" в Арктиці
Про це пише російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на джерела, одне з яких заявило, що "швидкість ракети досягла 10 Махов".
Ракетний комплекс "Кинджал"
"РІА Новини"
Зі слів ще одного співрозмовника агентства, тести, в ході яких злетівший з аеродрому Оленегорска винищувач МіГ-31к вистрілив гіперзвуковою ракетою по полігону Пембой, відбулися в середині листопада.
Вперше "Кинджал" показали широкій публіці в серпні на авіашоу, що проходило на полігоні Дубрович в рамках Армійських міжнародних ігор.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів стрілянину міжконтинентальної балістичної ракетою (МБР) "Булава".
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