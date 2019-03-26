Росія вимре через 30 років: у РПЦ придумали , як врятуватися

У РПЦ заявили, що у Росії є всі шанси уникнути вимирання, незважаючи на страхітливий прогноз, озвучений раніше протоієреєм Димитрієм Смирновим.

Коментуючи скандальне відео Смирнова, заступник голови синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кипшидзе запевнив, що РПЦ не лякає громадян, а пропагує сімейні цінності.

"Гострота демографічних проблем, які стоять перед православним населенням Росії, не викликає ніяких сумнівів. І церква послідовно закликає до бережливого ставлення до сім'ї, до готовності нести благословенну Богом місію народження і виховання дітей. Важлива також і розумна демографічна політика, спрямована на підтримку народжуваності", – пояснив він.

Димитрій Смирнов Facenews

Кипшидзе також висловив думку, що віруючі "створюють сім'ю, зберігають вірність чоловікові, народжують дітей, займаються їх християнським вихованням зовсім не через страх перед представниками інших народів або релігій, а заради вірності заповіді Божій".

Вахтанг Кипшидзе Правмір

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти НАТО оприлюднили дослідження, згідно з яким число жителів Росії до 2035 року скоротиться приблизно на 11 мільйонів.

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