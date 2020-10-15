Росія вийшла з тристоронніх консультацій у справі МН17: Нідерланди відреагували

Росія в четвер, 15 жовтня, вийшла з консультативної групи з з розслідування аварії малазійського літака Boeing рейсу MH17 в Україні, в яку входять Нідерланди і Малайзія.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС країни. Причиною такого рішення назвали поведінку Нідерландів щодо РФ в цій справі.

"Як відомо, в липні Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти Росії у зв'язку з катастрофою в 2014 р пасажирського літака Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній", – йдеться в повідомленні МЗС.

У РФ розцінили цей крок як "черговий удар по російсько-нідерландським відносинам і демонстрацію Гаагою твердого наміру всупереч здоровому глузду продовжити хибний шлях одностороннього покладання відповідальності за те, що трапилося в небі над Донбасом на Росію".

У МЗС заявили, що Нідерланди з самого першого дня дотримувалися єдиної версії події і просували її як в рамках технічного розслідування Ради з питань безпеки Нідерландів, так і кримінального, яке проводиться Спільною слідчою групою.

"У свою чергу, наша країна спочатку виступала за проведення повного, ретельного і всебічного розслідування відповідно до положень резолюції РБ ООН 2166, неодноразово вказувала на недоліки в розслідуваннях авіакатастрофи, відзначала їх невідповідність критеріям, що містяться в резолюції", – додали в МЗС Росії.

У Нідерландах відповіли, що "глибоко жалкують" про рішення Росії не брати участь в тристоронніх консультаціях по MH17.

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