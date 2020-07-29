Росія відкинула ноту протесту України через "військовий парад" у Криму

Російська Федерація повернула Україні без розгляду ноту протесту через так званий військово-морський парад у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Росії, передає ТАСС.

"Ми бачили цю заяву МЗС України. Згадана нота офіційно надійшла на нашу адресу, ми відповідно до сформованої практики повернули її українській стороні без розгляду в зв'язку з тим, що Російська Федерація, будучи суверенною державою, має право організовувати на своїй території паради, святкування та інші заходи на свій розсуд, без погодження з іноземними державами", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Генерального секретаря ООН з приводу так званого військово-морського параду в анексованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу в декількох містах у тимчасово окупованому Росією Криму влаштували пропагандистські паради на честь 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною.