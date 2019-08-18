Росія вибухнула публічними погрозами в бік США: що трапилося

Кремль пообіцяв прийняти симетричні заходи в тому випадку, якщо Америка почне розміщувати нове ракетне озброєння в Європі і Азії після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Поки не з'являться в Азії, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там", - заявив в інтерв'ю пропагандистського телеканалу "Росія 24" заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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У той же час чиновник заявляє, що Росія нібито пропонувала Вашингтону налагодити діалог щодо ракет середньої і меншої дальності. І заявляє, що США просто шукали привід для виходу з ДРСМД.

Він також стверджує, що американська сторона ще до цього кроку заклала в бюджет кошти на розробку нових ракет.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму військовослужбовці морської авіації Чорноморського флоту Росії випадково запустили на аеродромі в Саках авіаційну керовану ракету Х-29ТД.

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