Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Росія вибухнула публічними погрозами в бік США: що трапилося

717 Читати матеріал російською

Кремль пообіцяв прийняти симетричні заходи в тому випадку, якщо Америка почне розміщувати нове ракетне озброєння в Європі і Азії після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Поки не з'являться в Азії, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там", - заявив в інтерв'ю пропагандистського телеканалу "Росія 24" заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

ракета

ракета

У той же час чиновник заявляє, що Росія нібито пропонувала Вашингтону налагодити діалог щодо ракет середньої і меншої дальності. І заявляє, що США просто шукали привід для виходу з ДРСМД.

Новини
"Ракета з мультика Путіна": з'явилися нові подробиці про ядерний вибух у Росії

Він також стверджує, що американська сторона ще до цього кроку заклала в бюджет кошти на розробку нових ракет.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму військовослужбовці морської авіації Чорноморського флоту Росії випадково запустили на аеродромі в Саках авіаційну керовану ракету Х-29ТД.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...