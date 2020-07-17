Росія готова платити мільярди за мовчання? Що відомо про таємні переговори щодо збитого Boeing на Донбасі

Росія нібито вже півтора року веде таємні переговори з країнами, громадяни яких загинули під час катастрофи малайзійського літака Boeing-777 у небі над Донбасом у 2014 році. Відомо вже про декілька раундів, зокрема зустрічі між першими особами, але жодного разу в пресу не просочилися подробиці.

Чи візьме Кремль на себе повну відповідальність за збитий літак, читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Переговори проходять у суворій секретності

Чутки про таємні перемовини з'явилися ще в березні 2019 року. Тоді представники трьох держав – Росії, Нідерландів та Австралії – зустрілися вперше, щоб "домогтися деякого прогресу у визначенні винних". Відтоді було ще кілька зустрічей, зокрема й поміж главою РФ Володимиром Путіним і прем'єром Нідерландів Марком Рютте на торішньому липневому саміті G-20. За словами останнього, "розмова була конфіденційною, а тема надзвичайно делікатною". Тому обидві сторони тоді відмовилися від докладних коментарів.

На початку липня головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що Росія намагається домовитися з країнами. "З одного боку ми демонструємо, що ніхто нам не указ, одночасно з цим таємно у Відні ведуться переговори між нашим МЗС і міністерствами Австралії та Нідерландів із приводу MH17. Кричати ми можемо що завгодно – "це не ми, дайте документи, вас всіх порвемо", але тим часом йдеться про компенсації, щоб сім'ї забрали позови", – зазначив він.

Водночас журналіст не став заперечувати, що малайзійський Boeing збили з російського "Бука", після цього установку забрали назад.

Факт переговорів офіційно підтверджує навіть МЗС РФ. Мовляв, так, консультації з приводу розслідування аварії йдуть, але вони суворо "конфіденційні". А російський адвокат Марк Фейгін, посилаючись на власні джерела, розповів OBOZREVATEL, що тепер вони ускладнилися судом у справі Boeing. Він почався ще в березні в Гаазі. За катастрофу заочно судять трьох громадян Росії і одного українця.

"Росія готова погасити матеріальні збитки і перед авіакомпанією, і перед родичами загиблих. Йдеться про кілька сотень мільйонів доларів, можливо, навіть кілька мільярдів. Але Кремль хитрий і натомість хоче домогтися скасування виплати 50 мільярдів доларів у справі "ЮКОСу". Цю суперечку він вважає суто бізнесовою і платити не хоче. Нідерланди б погодилися на таку умову, все-таки своя сорочка ближча до тіла. Тільки як провести це рішення? По-перше, Нідерланди – це ЄС, по-друге, їхні суди справді не корумповані і по-третє, а хто візьме на себе відповідальність за таке рішення? Ось із Малайзією Росія вже домовилася, там питання вирішене", – запевнив Фейгін.

Збитий Боїнг 24 канал

А ось російський політолог Леонід Радзіховський вважає, що якщо Росія виплатить матеріальну компенсацію родичам загиблих, це означатиме, що вона де-факто визнає свою відповідальність за збитий літак.

"Росія повністю заперечує свою причетність до збитого літака. Їхня офіційна позиція відома: ми до цього не маємо жодного стосунку. Але якщо такі переговори йдуть, це означає, Росія де-факто визнає, що всупереч своїм офіційним заявам, вона винна в цій катастрофі. Складно уявити, що вона заплатить гроші і скаже: "Тільки не дай Бог нікому нічого не кажіть", – зазначив він.

На його думку, Кремль ніколи не визнає свою відповідальність за збитий Боїнг. Це все одно, що сказати: "Ми брехали всьому світу багато років, і брехали в особливо цинічній формі".

"Хоча ніхто у світі й не сумнівається в цьому факті. А ось для самих росіян він стане вкрай неприємним, особливо для прихильників Путіна. Друге, це буде означати, що Росія послала свою ракетну установку "Бук" в іноземну державу, без оголошення війни. Далі постає питання: а хто дав такий наказ? "Бук" – це не автомат. Тут потрібен був наказ або Генштабу РФ або особисто міністра оборони. Виплата грошей де-факто означатиме, що хтось віддав злочинний наказ, а мудаки збили не той літак, який треба було. А ми про це 6 років брешемо", – підсумував політолог у коментарі OBOZREVATEL.

Boeing збили спеціально

Американський журналіст, який представляє інтереси родичів убитих у європейському судовому процесі, Девід Саттер запевнив OBOZREVATEL, що рейс МН17 був збитий російськими військовими курської 53-й бригади навмисне. Переплутати Boeing із українським винищувачем практично неможливо, тим паче тоді їх у повітрі й не було.

"Як це могло бути звичайною аварією? У що вони стріляли? Мені здається, це було зроблено навмисне. Усі їхні дії, як вони чекали літак, як розмістили "Бук"... Факт, що вони стріляли один раз, а там не було військових дій і в зоні досяжності "Бука" тільки чотири цивільні літаки. Був російський борт, літак із Сінгапуру і із Індії. Що ми маємо думати після цього? Тим більше на "Буку" є спеціальна камера, за якою можна встановити мету, а ті, хто стріляли, мали би розуміти різницю між Boeing і винищувачем", – уточнив він.

За його словами, ця катастрофа – одна з найжахливіших епізодів, який торкнувся не тільки сторони, що воює, але й мирних пасажирів. Загиблі, серед яких 80 дітей, не мали ніякого стосунку до війни. Тому їхні родичі вимагають, щоб Росія заплатила компенсацію, а винні були покарані.

До того ж Сеттер переконаний, що Росія не визнає свою провину, поки там президентствує Володимир Путін, а судовий процес, як і переговори про виплату компенсацій, можуть тривати десятиліттями.