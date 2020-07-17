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Росія готова платити мільярди за мовчання? Що відомо про таємні переговори щодо збитого Boeing на Донбасі

Галина Остаповець
Галина Остаповець
Новини Росії
37,5 т.

  • Росія буцімто намагається таємно домовитися з країнами, чиї громадяни загинули під час катастрофи Boeing-777 над Донбасом у 2014 році

  • Адвокат Марк Фейгін вважає, що Москва готова погасити матеріальні збитки і перед авіакомпанією, і перед родичами загиблих

  • Йдеться про сотні мільйонів доларів, можливо, навіть кілька мільярдів

Росія готова платити мільярди за мовчання? Що відомо про таємні переговори щодо збитого Boeing на Донбасі

Збитий Боїнг на Донбасі.

Росія нібито вже півтора року веде таємні переговори з країнами, громадяни яких загинули під час катастрофи малайзійського літака Boeing-777 у небі над Донбасом у 2014 році. Відомо вже про декілька раундів, зокрема зустрічі між першими особами, але жодного разу в пресу не просочилися подробиці.

Чи візьме Кремль на себе повну відповідальність за збитий літак, читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Переговори проходять у суворій секретності

Чутки про таємні перемовини з'явилися ще в березні 2019 року. Тоді представники трьох держав – Росії, Нідерландів та Австралії – зустрілися вперше, щоб "домогтися деякого прогресу у визначенні винних". Відтоді було ще кілька зустрічей, зокрема й поміж главою РФ Володимиром Путіним і прем'єром Нідерландів Марком Рютте на торішньому липневому саміті G-20. За словами останнього, "розмова була конфіденційною, а тема надзвичайно делікатною". Тому обидві сторони тоді відмовилися від докладних коментарів.

На початку липня головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що Росія намагається домовитися з країнами. "З одного боку ми демонструємо, що ніхто нам не указ, одночасно з цим таємно у Відні ведуться переговори між нашим МЗС і міністерствами Австралії та Нідерландів із приводу MH17. Кричати ми можемо що завгодно – "це не ми, дайте документи, вас всіх порвемо", але тим часом йдеться про компенсації, щоб сім'ї забрали позови", – зазначив він.

Водночас журналіст не став заперечувати, що малайзійський Boeing збили з російського "Бука", після цього установку забрали назад.

Факт переговорів офіційно підтверджує навіть МЗС РФ. Мовляв, так, консультації з приводу розслідування аварії йдуть, але вони суворо "конфіденційні". А російський адвокат Марк Фейгін, посилаючись на власні джерела, розповів OBOZREVATEL, що тепер вони ускладнилися судом у справі Boeing. Він почався ще в березні в Гаазі. За катастрофу заочно судять трьох громадян Росії і одного українця.

"Росія готова погасити матеріальні збитки і перед авіакомпанією, і перед родичами загиблих. Йдеться про кілька сотень мільйонів доларів, можливо, навіть кілька мільярдів. Але Кремль хитрий і натомість хоче домогтися скасування виплати 50 мільярдів доларів у справі "ЮКОСу". Цю суперечку він вважає суто бізнесовою і платити не хоче. Нідерланди б погодилися на таку умову, все-таки своя сорочка ближча до тіла. Тільки як провести це рішення? По-перше, Нідерланди – це ЄС, по-друге, їхні суди справді не корумповані і по-третє, а хто візьме на себе відповідальність за таке рішення? Ось із Малайзією Росія вже домовилася, там питання вирішене", – запевнив Фейгін.

Збитий Боїнг

Збитий Боїнг 24 канал

А ось російський політолог Леонід Радзіховський вважає, що якщо Росія виплатить матеріальну компенсацію родичам загиблих, це означатиме, що вона де-факто визнає свою відповідальність за збитий літак.

"Росія повністю заперечує свою причетність до збитого літака. Їхня офіційна позиція відома: ми до цього не маємо жодного стосунку. Але якщо такі переговори йдуть, це означає, Росія де-факто визнає, що всупереч своїм офіційним заявам, вона винна в цій катастрофі. Складно уявити, що вона заплатить гроші і скаже: "Тільки не дай Бог нікому нічого не кажіть", – зазначив він.

На його думку, Кремль ніколи не визнає свою відповідальність за збитий Боїнг. Це все одно, що сказати: "Ми брехали всьому світу багато років, і брехали в особливо цинічній формі".

"Хоча ніхто у світі й не сумнівається в цьому факті. А ось для самих росіян він стане вкрай неприємним, особливо для прихильників Путіна. Друге, це буде означати, що Росія послала свою ракетну установку "Бук" в іноземну державу, без оголошення війни. Далі постає питання: а хто дав такий наказ? "Бук" – це не автомат. Тут потрібен був наказ або Генштабу РФ або особисто міністра оборони. Виплата грошей де-факто означатиме, що хтось віддав злочинний наказ, а мудаки збили не той літак, який треба було. А ми про це 6 років брешемо", – підсумував політолог у коментарі OBOZREVATEL.

Boeing збили спеціально

Американський журналіст, який представляє інтереси родичів убитих у європейському судовому процесі, Девід Саттер запевнив OBOZREVATEL, що рейс МН17 був збитий російськими військовими курської 53-й бригади навмисне. Переплутати Boeing із українським винищувачем практично неможливо, тим паче тоді їх у повітрі й не було.

"Як це могло бути звичайною аварією? У що вони стріляли? Мені здається, це було зроблено навмисне. Усі їхні дії, як вони чекали літак, як розмістили "Бук"... Факт, що вони стріляли один раз, а там не було військових дій і в зоні досяжності "Бука" тільки чотири цивільні літаки. Був російський борт, літак із Сінгапуру і із Індії. Що ми маємо думати після цього? Тим більше на "Буку" є спеціальна камера, за якою можна встановити мету, а ті, хто стріляли, мали би розуміти різницю між Boeing і винищувачем", – уточнив він.

За його словами, ця катастрофа – одна з найжахливіших епізодів, який торкнувся не тільки сторони, що воює, але й мирних пасажирів. Загиблі, серед яких 80 дітей, не мали ніякого стосунку до війни. Тому їхні родичі вимагають, щоб Росія заплатила компенсацію, а винні були покарані.

До того ж Сеттер переконаний, що Росія не визнає свою провину, поки там президентствує Володимир Путін, а судовий процес, як і переговори про виплату компенсацій, можуть тривати десятиліттями.

РосіяНа Донбасі збитий Boeing-777Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіНовини РосіїМарк ФейгінВолодимир ПутінЛеонід Радзіховський
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