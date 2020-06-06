Росія в розпал пандемії відкрила ярмарок на Красній площі. Фото
У Москві на Красній площі, незважаючи на карантин і складну епідеміологічну ситуацію, 6 червня розпочався книжковий ярмарок, розрахований на участь 18 тисяч осіб.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Захід триватиме до 8 червня, він приурочений до дня народження Олександра Пушкіна, пише Російська служба ВВС (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
Щоб відвідати ярмарок, необхідно пройти процедуру реєстрації, проте вхід заборонено дітям молодшим від семи років і дорослим старшим від 65 років.
Як саме відбувалося узгодження такого масового заходу, інформації немає. Голова оргкомітету заявив, що рішення провести фестиваль було ухвалено "всупереч усім негараздам".
Зазначається, що напередодні близько десяти видавництв відмовилися брати участь у заході через ризик для здоров'я їхніх співробітників.
У Росії за останню добу коронавірус виявили у 8 855 осіб, із яких тільки в Москві – 1 992. Померли 197 осіб.
Усього в країні зафіксовано 458,6 тисячі випадків COVID-19, із яких одужали 221,3 тисячі осіб та 5 725 померли.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія побила антирекорд за кількістю заражених коронавірусом у світі.