Росія в розпал пандемії відкрила ярмарок на Красній площі. Фото

У Москві на Красній площі, незважаючи на карантин і складну епідеміологічну ситуацію, 6 червня розпочався книжковий ярмарок, розрахований на участь 18 тисяч осіб.

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Захід триватиме до 8 червня, він приурочений до дня народження Олександра Пушкіна, пише Російська служба ВВС (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Росія в розпал пандемії відкрила ярмарок на Красній площі

Щоб відвідати ярмарок, необхідно пройти процедуру реєстрації, проте вхід заборонено дітям молодшим від семи років і дорослим старшим від 65 років.

Росія в розпал пандемії відкрила ярмарок на Красній площі

Як саме відбувалося узгодження такого масового заходу, інформації немає. Голова оргкомітету заявив, що рішення провести фестиваль було ухвалено "всупереч усім негараздам".

Росія в розпал пандемії відкрила ярмарок на Красній площі

Зазначається, що напередодні близько десяти видавництв відмовилися брати участь у заході через ризик для здоров'я їхніх співробітників.

Росія в розпал пандемії відкрила ярмарок на Красній площі

У Росії за останню добу коронавірус виявили у 8 855 осіб, із яких тільки в Москві – 1 992. Померли 197 осіб.

Росія в розпал пандемії відкрила ярмарок на Красній площі

Усього в країні зафіксовано 458,6 тисячі випадків COVID-19, із яких одужали 221,3 тисячі осіб та 5 725 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія побила антирекорд за кількістю заражених коронавірусом у світі.