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8 квітня • оновлено в 22:00
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Росія в розпал епідемії таємно вивозить медобладнання до США – ЗМІ

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У розпал епідемії коронавірусу COVID-19 Росія продовжила поставки медичного обладнання до США, але при цьому в Кремлі заборонили це висвітлювати в ЗМІ.

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Як пише Newsland, кожен день з 1 квітня з військового аеродрому "Чкаловський", Московська область в США відправляються літаки із засобами індивідуального захисту і апаратами штучної вентиляції легенів.

Повідомляється, що такі поставки триватимуть до середини квітня, якщо не буде додаткових закупівель з боку США.

COVID-19 в Росії

COVID-19 в Росії

При цьому раніше російські ЗМІ писали, що Росія налагодила постачання гуманітарної допомоги Штатам для боротьби з коронавірусом. Однак це викликало хвилю обурення у росіян. Громадяни РФ були обурені такою допомогою США, адже в країні відчувається нестача нестачею медичного обладнання та захисних засобів. Тому з Москви надійшла команда більше не висвітлювати подальші поставки до США.

Додамо, що раніше Росія називала доставку вантажів в США "гуманітарною допомогою", однак у Вашингтоні заявили, що повністю оплатили вантаж, пише РБК. Після в МЗС РФ намагалися пояснити, що за вантаж все-таки заплатили, але тільки половину.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня в Росії офіційно зареєстровано 7497 випадків зараження COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська газета La Stampa, яка повідомила, що Росія направила Італії марну гуманітарну допомогу і військових замість медиків, поскаржилася на тиск з-за викривального матеріалу.

Раніше в Італії викрили гумконвой Росії для боротьби з коронавірусом.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Здоровье хозяев важнее здоровья каких- то рабов...хехе
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москва2 россия2
москва2 россия2
Джонсон Саймон Ф., д.е-б.и.л нэзалэжний , на заседании правительства России байден используя украинский опыт и потребовал поставки медоборудования в сша.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Самое интересное в том, что США покупают российские аппараты ИВЛ, которые производит российский концерн, находящийся под санкциями Министерства Финансов США...)))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Аппараты ИВЛ отправляемые в Омерыгу выпускает компания КРЭТ, которая находится под блокирующими санкциями США с июля 2014 года. Концерн попал в самый жесткий санкционный список SDN Это всьо, что надо знать свиномовнючачей биомассе о ссанкцыях.
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