Росія в розпал епідемії таємно вивозить медобладнання до США – ЗМІ

У розпал епідемії коронавірусу COVID-19 Росія продовжила поставки медичного обладнання до США, але при цьому в Кремлі заборонили це висвітлювати в ЗМІ.

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Як пише Newsland, кожен день з 1 квітня з військового аеродрому "Чкаловський", Московська область в США відправляються літаки із засобами індивідуального захисту і апаратами штучної вентиляції легенів.

Повідомляється, що такі поставки триватимуть до середини квітня, якщо не буде додаткових закупівель з боку США.

COVID-19 в Росії

При цьому раніше російські ЗМІ писали, що Росія налагодила постачання гуманітарної допомоги Штатам для боротьби з коронавірусом. Однак це викликало хвилю обурення у росіян. Громадяни РФ були обурені такою допомогою США, адже в країні відчувається нестача нестачею медичного обладнання та захисних засобів. Тому з Москви надійшла команда більше не висвітлювати подальші поставки до США.

Додамо, що раніше Росія називала доставку вантажів в США "гуманітарною допомогою", однак у Вашингтоні заявили, що повністю оплатили вантаж, пише РБК. Після в МЗС РФ намагалися пояснити, що за вантаж все-таки заплатили, але тільки половину.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня в Росії офіційно зареєстровано 7497 випадків зараження COVID-19.

Гуманітарна допомога народу США на місці! Розвантажують! 🇷🇺



Важкий військово-транспортний літак ВКС Росії Ан-124 "Руслан" прибув до міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді. На борту велику партію апаратів ШВЛ, дезінфікуючих засобів, окулярів, масок і респіраторів. pic.twitter.com/7A7qntzyjV - PurpleBallRF (@ball_rf) April 2, 2020

Російський літак з медичними масками і медичним обладнанням на борту вилетів в США. В американській адміністрації раніше повідомили, що очікують його прибуття 1 квітня.



Відео: ТАСС / Міноборони Росії pic.twitter.com/6PPhYfRAbb - ТАСС (@tass_agency) April 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська газета La Stampa, яка повідомила, що Росія направила Італії марну гуманітарну допомогу і військових замість медиків, поскаржилася на тиск з-за викривального матеріалу.

Раніше в Італії викрили гумконвой Росії для боротьби з коронавірусом.

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