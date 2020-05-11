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11 травня • оновлено в 12:11
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Росія увірвалася в трійку лідерів щодо зараження COVID-19 у світі

5.3т
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Росія вийшла на третє місце у світі за рівнем поширення коронавірусу COVID-19.

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За даними оперативного штабу РФ щодо коронавірусу, всього в країні зареєстровано 221 344 випадки зараження.

Коронавірус у Росії

Коронавірус у Росії

Отже, Росія обійшла Італію та Великобританію. Перше і друге місце, як і раніше, утримують США та Іспанія.

За останню добу коронавірус виявили в 11 656 жителів РФ. З них найбільше в Москві (6169 випадків) і Підмосков'ї (1079 випадків).

Водночас за добу загинули 94 пацієнти, 5495 одужали.

Всього зафіксовано 2009 смертей від COVID-19, а 39 801 особа вилікувалася.

Росія увірвалася в трійку лідерів щодо зараження COVID-19 у світі

Як писав OBOZREVATEL, у Москві через ускладнення, спричинені коронавірусом, помер настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці, протоієрей Володимир Бушуєв.

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Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
вірус
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Андреев Виталий
Андреев Виталий
По уровню выявления. По распространению - это те страны, в которых их не выявляют, Украина например)))
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Бут Валерій
Бут Валерій
Сбывается сарая мечта - догнать и перегнать Америку. Скоро весь мир будет спасать Рашу, присылая гуманитарку.
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Бут Валерій, спасать рашу не надо, присылать гуманитарку тоже не надо. Не надо повторять ошибок прошлого.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Обойдем Испанию и будем вторыми!
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Андреев Виталий
Андреев Виталий
Маринов Михаил, по умственному развитию ты детсадовского не догонишь)))
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