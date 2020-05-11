Росія увірвалася в трійку лідерів щодо зараження COVID-19 у світі

Росія вийшла на третє місце у світі за рівнем поширення коронавірусу COVID-19.

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За даними оперативного штабу РФ щодо коронавірусу, всього в країні зареєстровано 221 344 випадки зараження.

Коронавірус у Росії

Отже, Росія обійшла Італію та Великобританію. Перше і друге місце, як і раніше, утримують США та Іспанія.

За останню добу коронавірус виявили в 11 656 жителів РФ. З них найбільше в Москві (6169 випадків) і Підмосков'ї (1079 випадків).

Водночас за добу загинули 94 пацієнти, 5495 одужали.

Всього зафіксовано 2009 смертей від COVID-19, а 39 801 особа вилікувалася.

Як писав OBOZREVATEL, у Москві через ускладнення, спричинені коронавірусом, помер настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці, протоієрей Володимир Бушуєв.

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