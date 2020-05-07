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7 травня • оновлено в 18:46
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Росія увірвалася в топ-5 антирейтингу щодо коронавірусу: статистика стрімко зростає

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Станом на ранок 7 травня добовий приріст хворих на коронавірус COVID-19 у Росії склав 11 231 особу.

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Через такий рекордний стрибок країна-агресорка посіла п'яте місце у світі за кількістю заражених, йдеться у зведенні Оперативного штабу боротьби з коронавірусом у Росії.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 – 11 231 у 84 регіонах, зокрема виявлено активно 5471 (48,7%) без клінічних проявів", – йдеться у повідомленні.

Всього в Російській Федерації на коронавірус із початку пандемії захворіли 177 160 осіб (+6,8%). Зараз країна обігнала за кількістю інфікованих пацієнтів Німеччину (168,1 тис. випадків) і Францію (173,2 тис.).

Коронавірус у Росії

Коронавірус у Росії

Оперативний штаб боротьби з коронавірусом у Росії

Коронавірус у Росії

Коронавірус у Росії

DW

Поступається Росія місцем у рейтингу країн-епіцентрів пандемії поки тільки США (понад 1,2 млн), Іспанії (220,3 тис.), Італії (214,4 тис.) та Великобританії (201,6 тис.).

Що стосується показників добового приросту, то тут РФ ділить друге місце у світі з Бразилією (по 11,1 тис. осіб за добу). На першому місці залишається США (24,2 тис.). У Великобританії ця цифра складає близько 6 тис., в Італії – близько 1,5 тис., а в Іспанії – близько 1 тис.

Коронавірус у Росії

Коронавірус у Росії

Оперативний штаб боротьби з коронавірусом у Росії

Показово, що тільки у Москві за останню добу виявлено 6703 нових випадки коронавірусу (всього в російській столиці хворобою заразилися 92 676 осіб).

Говорячи про рівень летальних випадків COVID-19 у російському оперативному штабі зазначили, що він зріс до 1 625 осіб (88 за добу). Одужало за період пандемії 23 803 росіян, з яких – 2 476 за останню добу.

У зв'язку з погіршенням статистики в Росії регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге висловив стурбованість через небезпечну тенденцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL 3 травня через рекордне зростання статистики коронавірусу в Росії Національна гвардія РФ підняла в небо вертольоти і безпілотники, щоб посилити контроль за дотриманням карантину.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) Новини Росії
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Корона наш! (с) Руссишшвайне.
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3
3
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Эль Кaцап, руссишшвайне - рядовой УПА. Руссишшратте - офицер УПА. Руссишротц - недофюрер УПА, можно просто conля.
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0
2
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Гори гори ясно, чтобы не погасло
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3
3
Мясник Kassab
Мясник Kassab
Князь Всея Киевской Руси, скриньте злорадства от этих животных. Потом ведь отрицать будут.
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1
1
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Незалежную не обгониш, а до СПШ, как до луны.
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2
3
Эль Кaцап
Эль Кaцап
Нуланд Печеньки, свинья - ты кто? Самец этой сyки Кристины? Шо то ваши посты одинаковы. Свиньи рюзге. Фу, пля.
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4
3
Эль Кaцап
Эль Кaцап
Нуланд Печеньки, мусор - ты не просто туп. Ты мерзок, тварь брехливая.
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