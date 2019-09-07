Росія стягує кораблі до Криму: прибув новий військовий тральщик

У окупований Севастополь прибув новітній морський тральщик "Іван Антонов". Росія і далі продовжує мілітаризацію півострова.

Як повідомляє "РИА Новости", корабель прибув після переходу через Атлантику.

"Іван Антонов" є новим поколінням кораблів протимінної оборони. Він призначений для пошуку і знищення мін в акваторіях військово-морських баз.

Його назвали на честь героя Радянського Союзу, снайпера Балтійського флоту Івана Петровича Антонова. Побудовано судно на Середньо-Невському суднобудівному заводе. В січні 2019 року його прийняли до складу Чорноморського флоту.

Станом на літо 2019 року екіпаж тральщика подолав понад 5 тисяч морських миль і виконав низку корабельних навчань.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в небі над Липецькому зіткнулися два фронтові бомбардувальники Су-34. При цьому офіційний Міноборони цю інформацію приховує.

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