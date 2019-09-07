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8 вересня • оновлено в 11:06
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Росія стягує кораблі до Криму: прибув новий військовий тральщик

9.2т Читати матеріал російською

У окупований Севастополь прибув новітній морський тральщик "Іван Антонов". Росія і далі продовжує мілітаризацію півострова.

Як повідомляє "РИА Новости", корабель прибув після переходу через Атлантику.

"Іван Антонов" є новим поколінням кораблів протимінної оборони. Він призначений для пошуку і знищення мін в акваторіях військово-морських баз.

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Його назвали на честь героя Радянського Союзу, снайпера Балтійського флоту Івана Петровича Антонова. Побудовано судно на Середньо-Невському суднобудівному заводе. В січні 2019 року його прийняли до складу Чорноморського флоту.

Росія стягує кораблі до Криму: прибув новий військовий тральщик
Росія стягує кораблі до Криму: прибув новий військовий тральщик
Росія стягує кораблі до Криму: прибув новий військовий тральщик

Станом на літо 2019 року екіпаж тральщика подолав понад 5 тисяч морських миль і виконав низку корабельних навчань.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в небі над Липецькому зіткнулися два фронтові бомбардувальники Су-34. При цьому офіційний Міноборони цю інформацію приховує.

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Росія
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Махов Макс
Махов Макс
К кораблику, два буксира, прилагается! Бо движки китайские, глохнут. Бгггггаааа
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а когда в Украину прибудут списаные американские кораблики?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махов Макс, украинец, ты такой украинец! :-) истинный, подлинный, сермяжный, тупой и быд лoвaтый.
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Махов Макс
Махов Макс
Викентий Зееленфройндт, жидяра, тебя на них не покатают. Ты ванючий. Бгггггаааа
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Консервная банка, с килькой в томате.
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