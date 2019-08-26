Росія стягнула в украдений Крим військових, танки та літаки: що відбувається

Росія розпочала масштабні військові навчання в окупованому Криму, де задіяли 8,2 тисяч осіб.

Армію задіють на території Південного військового округу, передає РІА "Новости".

"У військах Південного військового округу під загальним керівництвом командувача військами ЮВО генерал-полковника Олександра Дворнікова стартувало двостороннє командно-штабне навчання з сполуками і військовими частинами 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, армії ВПС і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії", – повідомив представник прес-служби ЮВО.

Відзначається, що Росія направила військових на 12 полігонів, які знаходяться на території Ростовської, Волгоградської і Астраханської областей, Ставропольського і Краснодарського країв і анексованого Криму.

Крім понад 8 тисяч військових, в навчаннях буде задіяно понад 2,5 тисячі одиниць військової техніки, в тому числі близько 30 літаків і понад 60 вертольотів, понад 100 танків, кораблі Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Армія Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому РФ Криму двоє російських десантників загинули під час виконання планових навчально-тренувальних стрибків з парашутом на полігоні.

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