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15 жовтня • оновлено в 09:35
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Росія стягнула до кордону війська для ракетного удару

1.8т Читати матеріал російською

У Росії почалися військові навчання "Грім-2019", в ході які пройдуть випробування стратегічних ракетних військ.

Як повідомляє Міноборони РФ, навчання триватимуть з 15 по 17 жовтня. При цьому буде проведений запуск балістичних і крилатих ракет з землі, моря і повітря.

У навчанні візьме участь 12 тисяч військових. Також задіють кораблі, підводні човни і винищувачі. Військові мають намір провести 16 тестових запусків крилатих і балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" і "Синява".

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Військові навчання охоплять води Баренцева, Балтійського, Чорного, Каспійського і Охотського морів.

Запуск ракети в Росії

Запуск ракети в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Східному Середземномор'ї фрегат ВМФ Росії "Адмірал Макаров" провів навчальні стрільби ракетами "Калібр".

Нагадаємо, що Росія втратила пускової платформи проекту "Морський старт", яка проектувалася і використовувалася для запусків українсько-російської ракети Зеніт-3SL.

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Місце
Росія
Теги
Новини Росії ракети
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Стягивать войска к границе для ракетного удара? Что курит автор?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
для ракетного удара(рвсн),войска к границам не стягивают.
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Mega Death
Mega Death
Напомним, что Россия лишилась пусковой платформы проекта "Морской старт", которая проектировалась и использовалась для запусков украинско-российской ракеты Зенит-3SL.)))))))))))))))))) Xoxложёпые фантазхеры))Пусковую платформу проекта «Морской старт», которой владеет группа компаний S7, подготовили к перевозке из США в Россию.
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