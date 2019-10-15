Росія стягнула до кордону війська для ракетного удару

У Росії почалися військові навчання "Грім-2019", в ході які пройдуть випробування стратегічних ракетних військ.

Як повідомляє Міноборони РФ, навчання триватимуть з 15 по 17 жовтня. При цьому буде проведений запуск балістичних і крилатих ракет з землі, моря і повітря.

У навчанні візьме участь 12 тисяч військових. Також задіють кораблі, підводні човни і винищувачі. Військові мають намір провести 16 тестових запусків крилатих і балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" і "Синява".

Військові навчання охоплять води Баренцева, Балтійського, Чорного, Каспійського і Охотського морів.

Запуск ракети в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Східному Середземномор'ї фрегат ВМФ Росії "Адмірал Макаров" провів навчальні стрільби ракетами "Калібр".

Нагадаємо, що Росія втратила пускової платформи проекту "Морський старт", яка проектувалася і використовувалася для запусків українсько-російської ракети Зеніт-3SL.

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