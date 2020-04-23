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23 квітня • оновлено в 19:42
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Росія стала першою в світі за кількістю нових заражених COVID-19: захворіло понад 62 тисячі

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Росія посіла перше місце в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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За даними онлайн-лічильника worldometers.info, в країні зафіксовано 4 774 нових випадків захворювання.

Росія стала першою в світі за кількістю нових заражених COVID-19

ТАСС

Всього в Росії на коронавірус захворіли 62 773 особи, вилікувалися 4 891. Померли 555 осіб (+42).

Далі після РФ йдуть Іспанія – 4 635 нових випадків, Велика Британія – 4 583, США – 2 869, Саудівська Аравія – 1 158, Мексика – 1 043, Сінгапур – 1 037, Іран – 1 030. В інших країнах менше тисячі нових хворих.

Росія стала першою в світі за кількістю нових заражених COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я помітили тривожні тенденції з поширенням коронавірусу, які спостерігаються в країнах Африки, Південної і Центральної Америки, а також Східної Європи.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
А где Драго Кувалда, счетовод навозный? От работы отлынивает
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Юг Руси
Юг Руси
Только Амарика сделала больше тестов на вирус (4,355,014), Россия - 2,401,616! А Укроина!!!, целых - 72,296 )))))))))) https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Эль Кaцап, у тебя самые смелые ожидания это чтоб в рашке больше всех случаев короновируса было? Это все что тебе от жизни нужно, селюк? Может, лучше девушку себе нашел бы?
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Юг Руси, вдумаемся в то, чем "гордится" эта навозная дрянь! Итак - США сделало в два раза больше тестов чем помойка. Но результаты росеи превзошли все наши самые смелые ожидания!!! А после тестирования на уровне США на росее будет феерический результат! Шоб вы сдоxли, паРРаники все до единого!
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Росея - вперде! (с)
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Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

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