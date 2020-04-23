Росія стала першою в світі за кількістю нових заражених COVID-19: захворіло понад 62 тисячі

Росія посіла перше місце в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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За даними онлайн-лічильника worldometers.info, в країні зафіксовано 4 774 нових випадків захворювання.

ТАСС

Всього в Росії на коронавірус захворіли 62 773 особи, вилікувалися 4 891. Померли 555 осіб (+42).

Далі після РФ йдуть Іспанія – 4 635 нових випадків, Велика Британія – 4 583, США – 2 869, Саудівська Аравія – 1 158, Мексика – 1 043, Сінгапур – 1 037, Іран – 1 030. В інших країнах менше тисячі нових хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я помітили тривожні тенденції з поширенням коронавірусу, які спостерігаються в країнах Африки, Південної і Центральної Америки, а також Східної Європи.

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