Росія стає епіцентром COVID-19 у Європі: Путін пішов на радикальний крок

Національна гвардія Росії запустила в небо вертольоти та безпілотники, щоб посилити контроль за дотриманням карантину. Таке кардинальне рішення пов'язане з тим, що 3 травня в Росії зафіксовано рекорд за кількістю заражень коронавірусом.

За офіційними даними, число смертей зросло на 58 – до 1280. За останні 24 години було зареєстровано 10 633 нові факти захворювання, внаслідок чого загальна кількість таких випадків сягнула 134 687, передає Daily Mail.

Ці останні відомості свідчать, що в Росії зараз реєструється більше нових інфекцій, ніж у будь-якій європейській країні. Влада побоюється, що тепла весняна погода й низка свят можуть змусити людей масово виходити з домівок.

Зазначається, що більш як половина нових смертей була зафіксована в Москві – майже 34. Так, столиця перетворилася на гарячу точку поширення вірусу в Росії. ЯК раніше повідомляв мер міста Сергій Собянін, від СOVID-19 в Москві постраждало 2% населення.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ситуація залишається "дуже складною", тоді як ще 200 тисяч осіб перебувають під медичним наглядом з підозрою на коронавірус.

Крім того, представники Міністерства оборони визнали, що вірус поширюється в армії – наразі понад 2900 військовослужбовців, включно з кадетами та цивільними особами, уражені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олександр Кушнарьов заявив, що Росію в середині травня охопить реальна епідемія коронавірусу. Саме в цих числах фіксуватиметься максимальна кількість заражених.