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3 травня • оновлено в 23:13
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Росія стає епіцентром COVID-19 у Європі: Путін пішов на радикальний крок

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Національна гвардія Росії пустила в небо вертольоти і безпілотники, щоб посилити контроль за дотриманням карантину. Таке кардинальне рішення пов'язане з тим, що 3 травня в Росії зафіксовано рекорд за кількістю заражень коронавірусом.

За офіційними даними, число смертей зросло на 58 до 1280. За останні 24 години було зареєстровано 10 633 нових випадків захворювання, у результаті чого загальне число таких випадків досягло 134 687, передает Daily Mail.

Ці останні дані показують, що в Росії зараз реєструється більше нових інфекцій, ніж в будь-якій європейській країні. Влада побоюється, що тепла весняна погода і низка свят можуть змусити людей масово залишати домівки.

Росія стає епіцентром COVID-19 у Європі: Путін пішов на радикальний крок

Відзначається, що більше половини нових смертей були зафіксовані в Москві – близько 34. Так, Москва перетворилася на гарячу точку поширення вірусу в Росії. ЯК раніше повідомляв мер міста Сергій Собянін, від СOVID-19 в Москві постраждало 2% населення.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ситуація залишається "дуже складною", в той час, як ще 200 тисяч осіб перебувають під медичним наглядом з підозрою на коронавірус.

Крім того, представники міністерства оборони визнали, що вірус поширюється в армії, і в даний час понад 2900 військовослужбовців, включаючи кадетів і цивільних осіб, вражені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олександр Кушнарьов заявив, що Росію в середині травня охопить реальна епідемія коронавірусу. Саме в цих числах буде фіксуватися максимальна кількість захворілих.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особи
Сергій Собянін Володимир Путін
Місце
Росія
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
циплят ,по осени считают.
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1
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Чудові новини з лаптєстану ! Чим меньше скота рашиського , тим чистіше світ .
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Всех заболевших коронавирусом ждут в храмах РПЦ для того, чтобы исповедаться и причаститься. Гундяй прочитает лечебную молитву и все как рукой снимет.
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