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10 лютого • оновлено в 08:00
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Росія спростить отримання громадянства: що задумали в Кремлі

6.6т
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Російське громадянство можна буде отримати, не відмовляючись від вже наявного іншого громадянства.

Відповідні зміни в закон "Про громадянство РФ" готує російський уряд, передає "Комерсант". Пункт "г" частини першої статті 13 документа хочуть визнати таким, що втратив силу.

Робота на фінальній стадії, законопроєкт можуть внести в Держдуму вже в лютому.

Журналісти зазначили, що перед робочою групою з реалізації Концепції державної міграційної політики поставили завдання: залучити в Росію якомога більше нових громадян – від 5 млн до 10 млн. Її вирішують через зміну міграційних режимів і реформування інституту громадянства.

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"З урахуванням чинного повідомного механізму підтвердження відмови від іноземного громадянства пропонується виключити вимогу про звернення здобувача російського громадянства в повноважний орган іноземної держави з заявою про відмову від наявного у нього іншого громадянства, в тому числі для осіб, визнаних носіями російської мови", – пояснила пресслужба Білого дому.

Росія спростить отримання громадянства

Росія спростить отримання громадянства

В уряді зазначили, що робота над законопроєктом завершується, після узгодження з адміністрацією президента Володимира Путіна він буде направлений до Держдуми. Там на нього вже чекають.

"Ми хочемо у весняну сесію це питання закрити, щоб всі охочі могли стати громадянами Росії. А відповідно, Росія що буде робити? Вона буде своїх громадян "за-хи-ща-ти", – сказав виданню віце-спікер нижньої палати Петро Толстой.

За словами глави думського комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леоніда Калашникова, статтю 13 російського закону "Про громадянство" можуть очікувати і інші зміни: скасування вимоги про безперервне проживання на території Росії іноземця-здобувача громадянства РФ протягом п'яти років і пункту про необхідність підтвердження законного джерела коштів для існування.

Як писав OBOZREVATEL, на окупованій території Донецької області тепер можуть затримати за відсутність паспорта "ДНР".

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія
Теги
Державна Дума Росії Новини Росії подвійне громадянство Громадянство
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну теперь все равшаны и джамшуты получат гражданство и присоединяться к своим кровным братьям руцким)))))(
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Попробуйте получить паспорт любой нормальной страны(россия к таким не относится). Нужно пройти семь кругов ада, или иметь центнер денег. А тут, будут раздавать как рекламные буклеты наливайки. Где нибудь в подземном переходе, или возле привокзального туалета ))))))
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Злопыхатель Вежливый, Тебе обидно,что Евросоюз раздает паспорта африканцам и беженцам,а ты в пролете.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, смотрим на Ютуб, чтобы не помереть дураками, и сравниваем с чмошным Киевом: События - Новый участок Северо-Восточной Хорды Дмитровское шоссе
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