Державна дума Росії ухвалила закон, який спрощує отримання російського громадянства для громадян України та Білорусі.

Документ 5 березня був ухвалений в третьому і остаточному читанні, повідомляється на сайті парламенту.

Тепер спеціальна комісія зможе визнавати носіями російської мови білорусів і українців, які вільно володіють російською мовою, без проходження співбесіди при подачі відповідної заяви.

Також скорочується термін розгляду заяву про прийом в російське громадянство у спрощеному порядку – з шести до трьох місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії підготували законопроект, який дозволить отримувати російські паспорти, не відмовляючись від іншого громадянства.

Нагадаємо, що 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

РНБО України запланував заходи, але подробиці розкривати не стали, пославшись на секретність. А президент України Володимир Зеленський засудив рішення Путіна з приводу паспортів. Він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другої для етнічних українців "з дружніх країн".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.