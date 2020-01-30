"Росія розпадеться на дрібні шматки?" У Москві почали бити на сполох через кризу

Через величезну територію в Росії спостерігається серйозна проблема – втрачається ефективний зв'язок між дрібними елементами. Рішення лежить у пошуках ресурсів для цього.

Таку думку висловив колишній начальник експертного управління адміністрації президента Росії Симон Кордонський в інтерв'ю "Лента.ру". За його словами, щоб тримати в порядку таку величезну країну потрібно мати відповідний бюджет і силові структури.

Росія може розпастися ВВС

"З факту існування такої території і поганої зв'язності її елементів і виникає необхідність величезного апарату управління. Щоб утримувати цей апарат управління, потрібні знову ресурси... Тобто це такий нескінченний цикл, нескінченний круговорот", – сказав він.

Журналіста ці висловлювання наштовхнули на думку, що проблему, можливо, можна вирішити, якщо країна "розпадеться на дрібні шматки".

"У нас в історії вже таке два рази було, хіба легше стало? Напевно, тому президент і каже, що для нас головне – соціальна стабільність і територіальна цілісність", – повторив Кордонський слова Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями у Росії опублікували архівні фото та відео з президентом Володимиром Путіним, зроблені, починаючи з 2000 року.

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