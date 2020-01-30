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30 січня • оновлено в 11:47
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"Росія розпадеться на дрібні шматки?" У Москві почали бити на сполох через кризу

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Через величезну територію в Росії спостерігається серйозна проблема – втрачається ефективний зв'язок між дрібними елементами. Рішення лежить у пошуках ресурсів для цього.

Таку думку висловив колишній начальник експертного управління адміністрації президента Росії Симон Кордонський в інтерв'ю "Лента.ру". За його словами, щоб тримати в порядку таку величезну країну потрібно мати відповідний бюджет і силові структури.

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"З факту існування такої території і поганої зв'язності її елементів і виникає необхідність величезного апарату управління. Щоб утримувати цей апарат управління, потрібні знову ресурси... Тобто це такий нескінченний цикл, нескінченний круговорот", – сказав він.

Журналіста ці висловлювання наштовхнули на думку, що проблему, можливо, можна вирішити, якщо країна "розпадеться на дрібні шматки".

"У нас в історії вже таке два рази було, хіба легше стало? Напевно, тому президент і каже, що для нас головне – соціальна стабільність і територіальна цілісність", – повторив Кордонський слова Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями у Росії опублікували архівні фото та відео з президентом Володимиром Путіним, зроблені, починаючи з 2000 року.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не знаю как Россия, а Украина уже начала разваливаться...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, не переживайте, после Путина выберем Сталина...
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Zhikharev Dmitry, вот снег в Сибири будете убирать именно вы для китайцев, большее они вам не доверят (природная лень, бояра, рукожопость и много других чисто "русских" "достоинств"). Учи китайский, не теряй времени.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Коцарь Андрей, а вы заслужили снег в Сибири убирать...
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Ну то, что засираша развалится, это даже не обговаривается - с законами истории не поспоришь. То, что при этом будет очень сильно вонять, этого тоже не избежать. Одного не понимаю, почему "великороссы" так не хотят развала - от этого будет всем лучше, в том числи и "великороссам" - маленькой страной управлять намного легче и эффективней, чем этим глупым недоразумением под глупым названием рэфэ.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Коцарь Андрей, когда развалится?
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