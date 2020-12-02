Росія розмістила ракети на Курильських островах: у Японії відповіли протестом

Росія заявила про початок розміщення своїх передових ракет протиповітряної оборони на Курильських островах, на які претендує Японія. У Токіо вже виступили з протестом щодо таких дій РФ.

Відомо, що зенітні ракетні комплекси С-300В4 "заступили" на бойове чергування додатково до розміщених там раніше ракетних комплексів малої дальності "Тор М2". Про це йдеться у заяві Східного військового округу РФ від 1 грудня на сайті російського Міноборони (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зі свого боку росЗМІ напередодні сповістили, що російські комплекси з’явилися на острові Ітуруп – одному з чотирьох найбільших на південних Курилах. Водночас РФ продовжує нарощувати свої сили там – розміщує передові винищувачі та протикорабельні ракети.

РФ розміщує свої передові ракети на Курилах

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като, коментуючи інформацію про розміщення ЗРС, заявив, що японська влада "має намір і далі пильно спостерігати за діями ЗС РФ на Далекому Сході, враховуючи північні території, а також за впливом цих процесів у сфері забезпечення безпеки".

"Ми на постійній основі збираємо інформацію про дії російських військових на північних територіях. 1 грудня посольство Японії в Росії оголосило протест МЗС РФ, зазначивши, що такі дії мають відношення до зміцнення російського військового потенціалу і не сумісні з позицією нашої країни щодо цих островів", – додали в пресслужбі МЗС Японії.

Росія розмістила ЗРК С-300В4 на острові Ітуруп

Довідка: Росія називає свої ЗРС С-300В4 сучасною високомобільною системою протиповітряної оборони. Зазначається, що вона призначена для прикриття важливих об'єктів від ударів балістичних і аеродинамічних засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, що чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї) досі викликають територіальні розбіжності між Росією та Японією. Як відомо, ще з кінця Другої світової війни Радянський Союз анексував ці території. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не було підписано. Японія ж не визнає приналежність цих островів РФ.

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